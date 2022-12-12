АДМ просит ускорить выпуск приказа о распределении квот на 2023 год

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак обратился к курирующему отрасль вице-премьеру Виктории Абрамченко по поводу ускорения выхода приказа о распределении квот по пользователям. Своевременный выпуск документа важен для работы рыбаков.

Задержка выпуска приказа может привести к сбоям в работе флота в Охотском море, заявили в Ассоциации добытчиков минтая. Напомним, самая масштабная путина страны — охотоморская минтаевая экспедиция — стартует 1 января.

«Своевременное издание Росрыболовством приказа о распределении объемов добычи по пользователям (традиционно в начале декабря) позволяет предприятиям заблаговременно получать разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и, с учетом требования части 3 статьи 34 закона о рыболовстве, обеспечивать доставку подлинника разрешения на борт судна к началу путины», — цитирует пресс-служба ассоциации обращение, направленное 8 декабря.

Как сообщили Fishnews в объединении, в письме также уточняется, что сроки выдачи разрешений составляют 15 рабочих дней и в случае задержки выпуска приказа предприятия рискуют не получить их до 1 января. Это значит, что начало работы флота на промысле может быть сдвинуто.

Для своевременного начала охотоморской минтаевой экспедиции АДМ попросила Викторию Абрамченко поручить Росрыболовству ускорить выпуск приказа.

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