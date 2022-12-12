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Рыбный промысел у берегов Сахалина

Рыбная отрасль Сахалина и Курил показала уверенный рост по всем показателям

Пользователи Сахалинской области добыли более 734 тыс. тонн водных биоресурсов — это данные на конец ноября, к концу года показатель будет еще выше. Выросли по сравнению с уровнем 2021 г. уловы минтая, сельди, сардины-иваси, лососей.

Объемы добычи у пользователей Сахалинской области, по данным на конец ноября, на 27,2% превышали показатель за аналогичный период прошлого года. Вылов одного из важнейших объектов российского рыболовства — минтая — составил 381,3 тыс. тонн (что на 34,8 тыс. тонн выше показателя за аналогичный период 2021 г.), сельди добыто 53,4 тыс. тонн (увеличение на 3,4 тыс. тонн). Выше прошлогодних уловы сардины-иваси: выловлено 46,8 тыс. тонн — на 25,9 тыс. тонн больше, чем к декабрю прошлого года. С прибавкой рыбаки Сахалинской области сработали и на промысле тихоокеанских лососей: освоено 94,9 тыс. тонн, что на 38,1 тыс. тонн выше уровня 2021 г.

Росту показателей в том числе способствует модернизация и переоборудование флота, а также строительство новых рыбоперерабатывающих заводов, рассказали Fishnews в областном министерстве по рыболовству.

Выросло производство рыбной продукции. Выпущено 423,8 тыс. тонн на 79 млрд рублей, рост показателей в натуральном выражении составил 28,6%. Отмечено увеличение выпуска филе морской рыбы на 34,4%, в 2,8 раза мяса рыбы (включая фарш), вяленой рыбы на 17,4%, рыбы и филе холодного копчения на 2,1%, икры лососевых рыб на 3,8%. Производство консервов рыбных натуральных выросло на 10,8%, в томатном соусе — на 57,1%, в масле — на 23,2%, рыбных пресервов — на 30,4%.

По оперативным данным ФТС, экспорт рыбных товаров региона в стоимостном выражении составил 770,9 млн долларов (+20,1%), в натуральном выражении — 267,6 тыс. тонн (+31,95%).

Вклад в развитие поставок вносят и новые производства, введенные в строй компаниями «Курильский рыбак», «Алаид», Южно-Курильский рыбокомбинат.

В министерстве обратили внимание на рост экспорта продукции глубокой переработки: филе минтая на 53,1%, фарша сурими в 2,9 раза, муки кормовой на 50%.

Растет налоговая отдача от рыбной отрасли. Налоговые доходы в консолидируемый бюджет области, по данным на начало ноября, увеличились в три раза и составили более 14 млрд рублей.

Зафиксирован рост инвестиций. На конец ноября объем вложений в основной капитал, по данным предприятий, составил более 5 млрд рублей — на 54% выше уровня прошлого года.

Предприятия вкладываются во флот, модернизацию производств, строительство перерабатывающих предприятий и лососевых рыбоводных заводов, отметил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

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