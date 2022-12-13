В профильном комитете СФ пообещали опираться на позицию регионов в «квотном вопросе»

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию при рассмотрении закона о втором этапе инвестквот будет учитывать прежде всего позицию регионов, заявил председатель комитета Александр Двойных.

О необходимости учитывать позицию территорий при принятии решения по изменениям закона о рыболовстве ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, напомнил глава профильного комитета Александр Двойных, отвечая на вопрос Fishnews.

«Мы — палата регионов. Мы должны опираться на опыт, на позицию, на интересы регионов», — заявил сенатор.

Он также напомнил, что на заседании Совета Федерации поднимался вопрос о том, чтобы прежде всего учитывалась позиция рыбодобывающих регионов. Ситуация с законопроектом об инвестквотах, по словам Александра Двойных, еще раз показала актуальность такой темы.

«Многие регионы, которых это впрямую не касалось, дали положительное заключение. А те регионы, которых впрямую касалось, естественно, увидели для себя вызовы», — рассказал председатель комитета.

Александр Двойных отметил, что от регионов поступил целый ряд замечаний — они сейчас прорабатываются. Сенатор выделил вопросы по аукционным квотам добычи моллюсков, отстаиванию интересов малых и средних предприятий и срокам вступления изменений в силу.

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