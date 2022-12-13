«Квотная реформа» приведет к демонтажу социальной стабильности в отрасли

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов может помешать предприятиям выполнить обязательства по реализации трехстороннего соглашения в сфере социально-трудовых отношений. К такому выводу пришли участники совместного собрания работодателей отрасли и рыбацких профсоюзов.

Мероприятие организовали Общероссийское отраслевое объединение работодателей рыбной отрасли «Российский союз работодателей-рыбопромышленников» (РСРР) и Центральный комитет Российского профсоюза работников рыбной отрасли (Росрыбпрофсоюз). В собрании участвовали депутаты Госдумы, представители Росрыболовства, предприятий и общественных организаций, профсоюзные работники, сообщает корреспондент Fishnews.

Предметом обсуждения стал план реализации трехстороннего отраслевого соглашения, подписанного в этом месяце, а также влияние на его исполнение квотного законопроекта. Напомним, что соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений, в том числе в части уровня зарплат, профессионального образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения и решения социальных проблем работников рыбной отрасли. Оно заключено между Росрыболовством, РСРР и Росрыбпрофсоюзом.

Председатель Камчатской краевой организации Росрыбпрофсоюза Игорь Черныш напомнил, что для экономики полуострова рыбная отрасль является основной. В ней постоянно заняты 18-20 тыс. человек, а в период путины к ним добавляется еще 10-15 тыс. человек.

«На Камчатке над поправками в законопроект работали рыбохозяйственный совет, правительство и Законодательное собрание края, работодатели и даже рядовые рыбаки. Если не будет квот — не будет работы и это отразится на зарплатах. Некоторые предприятия станут неконкурентными. На аукционы они не выйдут и будут вынуждены либо закрываться и увольнять людей, либо переориентироваться. Но на Камчатке переориентироваться сложно, потому что основное сырье — это рыба», — отметил Игорь Черныш.

По словам председателя Мурманской областной организации Росрыбпрофсоюза Алексея Баркова, рыбаки Северного бассейна тоже опасаются последствий принятия законопроекта. «Изъятие части долей, выделенных на инвестпрограмму, вкупе с продолжающимся уже несколько лет снижением запасов промысловых рыб на Севере, создаст «идеальный шторм» для очень большого числа рыбопромышленных предприятий. Прежде всего — маленьких и средних. Есть риск, что многие из них «пойдут ко дну», со всеми вытекающими последствиями — экономическими, социальными и внутриполитическими. Сколько людей останется без работы — никто не знает», — подчеркнул Алексей Барков.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев напомнил, что депутаты, осознавая спорность и важность законопроекта, провели парламентские слушания. «Там все были против – представители фракций, отрасли, Счетной палаты РФ. Конечно, представитель правительства объяснял, что этот закон важен и нужен. В «Справедливой России» были за то, чтобы вообще снять закон с рассмотрения в том виде, какой есть. Мы предлагали это и на Совете Госдумы, и на заседании Госдумы. Была создана согласительная комиссия. Такое случается нечасто. Она создается по очень горячим вопросам, где необходим компромисс», — сказал Дмитрий Гусев.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский обратил внимание, что законопроект в нынешнем виде очень больно ударит по регионам. «Принятие его в первоначальном виде — полноценное преступление против регионов Дальнего Востока и Арктике. Очень приятно, что большое количество депутатов и сенаторов внесли свои поправки. Это говорит о том, что сложилось консолидированное мнение о неприемлемости законопроекта в нынешнем виде», — подчеркнул Антон Басанский.

Начальник договорно-правового отдела АО «Океанрыбфлот» Елена Горячева рассказала, что в случае принятия законопроекта, предприятие окажется не в состоянии выполнить условия отраслевого трехстороннего соглашения. Более того, из 3100 сотрудников «Океанрыбфлота» придется сократить 800 человек. «Они не смогут трудоустроиться на Камчатке, потому что там все предприятия будут сокращать штат. Государство создает специальные программы по привлечению населения на Дальний Восток, но неминуемым последствием принятия этого законопроекта станет сокращение рабочих мест в отрасли и отток населения», — подчеркнула она.

«Так не бывает, что законопроект хороший, а против него выступают все — и работодатели, и профсоюзы, и органы власти, и общественные объединения», — резюмировал председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий Рыжов.

Исполнительный вице-президент Российского союза рыбопромышленников-работодателей (РСРР), президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что в общей сложности 56 депутатов Госдумы и 16 сенаторов внесли поправки; эти изменения совпадают с поправками, которые были утверждены комиссией по рыбному хозяйству и аквакультуре Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и были направлены РСПП в правительство, администрацию президента и председателю согласительной комиссии в Госдуме.

Участники совместного заседания поддержали резолюцию, в которой выражается обеспокоенность последствиями принятия законопроекта о втором этапы в нынешнем виде. В частности, они отметили, что принятие законопроекта не позволит реализовать главную цель трехстороннего отраслевого соглашения — рост доходов рыбаков.

Также участники встречи концептуально поддержали внесенные в Госдуму пакеты поправок по важнейшим вопросам. Это отсрочка вступления в силу положений законопроекта по инвестквотам в части судостроения и крабовым квотам. Исключение из документа моллюсков и прочих водных беспозвоночных, обременения строительства береговых перерабатывающих заводов требованием построить суда и положений о донаделении объемами инвесторов первого этапа программы в Дальневосточном бассейне.

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