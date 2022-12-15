Минсельхоз представил возможные меры регулирования по крабам и креветке

Министерство сельского хозяйства опубликовало проект приказа об ограничениях добычи отельных видов водных биоресурсов на Дальневосточном бассейне в 2023 и 2024 г. Дополнительные меры регулирования предложены для краба Западной Камчатки и подзоны Приморье и креветки Японского моря.

Проект приказа Минсельхоза об ограничениях рыболовства отдельных видов водных биоресурсов на предстоящие два года размещен на сайте regulation.gov.ru. Предлагается установить по 15 сентября 2023 г. запрет рыболовства камчатского краба в районе Западно-Камчатской подзоны к северу от параллели 57°40' с.ш.

До конца 2023 г., а также в период с 1 января по 31 декабря 2024 г. планируется запретить добычу камчатского и синего крабов в подзоне Приморье, сообщает корреспондент Fishnews. Такая мера вводилась и в 2021-2022 гг.

С 1 по 31 марта 2023 г. предложено установить запрет рыболовства северной креветки в подзоне Приморье к северу от параллели 47°20' с.ш. и в Западно-Сахалинской подзоне.

Все предложенные запреты не распространяются на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

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