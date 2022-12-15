Наука провела мониторинг пелагической рыбы в зоне Марокко

Завершилась международная экспедиция в зоне Марокко на научно-исследовательском судне «АтлантНИРО». Специалисты выполнили съемки по сардине, скумбрии, ставридам.

Очередная комплексная съемка по оценке пополнения мелких пелагических рыб в водах королевства выполнялась в рамках межправительственного соглашения. Научная группа состояла из одного специалиста центрального аппарата Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, десяти сотрудников Атлантического филиала ВНИРО и двух ученых Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко.

Съемка выполнялась с октября по ноябрь в акватории района Марокко от мыса Сафи до мыса Кап-Блан. Главной целью экспедиции было получение индексов пополнения популяций европейской сардины, восточной скумбрии, европейской и западноафриканской ставрид, а также оценка условий окружающей среды.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, в рейсе собран значительный объем материала. Всего выполнено 144 контрольных траления, 73 гидрологические станции, а также по 49 ихтиопланктонных и зоопланктонных станций. С акустическими измерениями было пройдено более 4300 миль. Промерено более 47 тыс. рыб, биологическому анализу подвержено около 3,5 тыс. особей, взято для определения возраста около 1,5 тыс. проб. Сделано свыше 1700 гидрохимических определений, отобрано более 500 других проб.

«В целом для запасов всех учитываемых видов, за исключением сардины, съемка выявила положительную динамику», — отметили в филиале.

Окончательные результаты съемки, в том числе величины индексов пополнения мелких пелагических рыб, будут получены после обработки всех данных в лабораториях АтлантНИРО.

Эту информацию используют на предстоящих российско-марокканских переговорах. Очередная встреча экспертов двух стран запланирована на январь.

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