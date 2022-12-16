Вячеслав Бычков: Приказ о новой отчетности содержит недоразумения

Наличие электронного рыболовного журнала, утвержденного свежим приказом Минсельхоза, не избавит пользователя от бумажного аналога. На противоречия нового регулирующего акта обратил внимание представитель ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Минсельхоз приказом от 14 ноября 2022 г. № 802 утвердил новые требования к рыболовным журналам. Вячеслав Бычков отметил, что рыболовный журнал заменит промысловый — один из базовых документов, которые необходимо иметь на рыболовном судне или на береговом промысловом участке.

«С 1 марта 2023 годы все рыбаки будут должны завести новые формы журналов. При этом с 1 марта пользователи смогут вести его в электронной форме, а с 1 декабря это станет обязанностью. В то же время желающие до 1 декабря смогут использовать бумажную форму», — напомнил Вячеслав Бычков.

Руководство ассоциации «Ярусный промысел» обратило внимание: если пользователь решит использовать с 1 марта бумажный вариант рыболовного журнала, то замену ему придется производить в период промыслового сезона. При этом бумажный журнал необходимо заранее заказать, изготовить, зарегистрировать в территориальном органе Росрыболовства и доставить на судно.

«Все это очень неудобно делать в промысловый сезон. Во избежание лишних усилий и затрат пользователей мы предложили внести в проект приказа Минсельхоза положение о том, что промысловые журналы, зарегистрированные до вступления в силу настоящего приказа, разрешается вести до 1 декабря 2023 года. Нам пошли навстречу и на стадии последней редакции проекта приказа мы видели в нем такую норму. Однако когда приказ вышел, этого положения в нем не оказалось», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он также обратил внимание на другие шероховатости приказа Минсельхоза. «Казалось бы, с 1 марта суда, оборудованные ТСК, получили возможность вести рыболовный журнал в электронной форме. Однако если внимательно читать правила рыболовства и сам текст приказа, то становится очевидно, что на судне все равно должен иметься журнал в бумажной форме — на случай технических сбоев. Следовательно, изготавливать и доставлять на суда бумажные журналы, как резервные, все равно необходимо», — отметил Вячеслав Бычков.

Еще одной проблемой он считает исчезновение из итоговой версии приказа Минсельхоза визуализации формы рыболовного журнала (в случае ведения его в бумажном виде). «Формы журнала на разные виды промысла в проекте были выполнены в виде приложений. Однако официально опубликованный текст приказа их не содержит. Раньше формы промыслового журнала утверждались регулятором. Если сейчас каждый пользователь будет рисовать себе журнал самостоятельно, неизвестно к каким последствиям это приведет», — сказал представитель АЯП.

По его словам, ассоциация направила в Минсельхоз и Росрыболовство запросы с просьбой дать разъяснения по перечисленным вопросам.

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