Сахалинское министерство готово прийти рыбакам на помощь в получении разрешений

Сроки получения разрешений на новый промысловый сезон получаются сжатыми. Министерство по рыболовству Сахалинской области заявило о готовности содействовать предприятиям в бесперебойной работе.

Отраслевое министерство на Сахалине решило организовать с Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства взаимодействие по мониторингу выдачи разрешений на вылов.

Ранее министр по рыболовству региона Иван Радченко поднял проблему невыхода приказа Росрыболовства о распределении квот по пользователям на 2023 г. на межведомственном совещании в областном правительстве.

«В целях оперативности выдачи разрешений, а также в связи с сжатыми сроками, профильное министерство готово оказать организационно-техническое содействие для бесперебойной работы предприятий рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области», — заявили Fishnews в региональном министерстве.

В ведомстве отметили, что с вопросами пользователи могут обращаться в министерство по телефону 8 (4242) 671081, в том числе в выходные дни.

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