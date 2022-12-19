Сахалинские власти призвали дать рыбакам оперативно выйти на промысел

Необходимо, чтобы Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства оперативно оформило разрешения на вылов и предприятия могли без задержек выйти на промысел с начала года, заявил на совещании с представителями ведомств министр по рыболовству области Иван Радченко.

Ежегодное совещание с рыбопромышленниками в рамках профилактической работы прошло в правительстве Сахалинской области 15 декабря.

О предварительных итогах работы отрасли рассказал министр по рыболовству региона Иван Радченко. Он отметил, что в этом году рыбная отрасль Сахалина и Курила показала рост по всем показателям.

Важнейшая тема для предприятий региона — регулирование второго этапа инвестквот и аукционов. Руководство Сахалинской области направляло свои предложения по снятию рисков для рыбопромышленного комплекса островов при изменении законодательства.

Министр сообщил, что правительство региона уже согласовало с наукой и направило в Минсельхоз России ряд важных изменений, которые требуется внести в правила рыболовства. Оперативность принятия и выпуска приказа очень важна для стабильной работы отрасли, и ее ждут островные предприятия, рассказали Fishnews в региональном ведомстве.

В качестве еще одной актуальной проблемы министр обозначил отсутствие приказа о распределении квот по пользователям на 2023 г. Иван Радченко подчеркнул, что Сахалино-Курильскому территориальному управлению Росрыболовства необходимо мобилизовать ресурсы, чтобы после издания приказа была организована оперативная выписка разрешений для недопущения срыва промысла, которые традиционно начинают его с 1 января.

Пограничному управлению предложено проработать возможность начала добычи на основании копии разрешительных билетов с учетом сложностей оперативной доставки документов в район промысла.

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