Страны Каспия проводят «рыбную» сессию

В Казахстане открылась шестая сессия Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами. Планируется обсудить, в частности, состояние популяций промысловых рыб и продление запрета на вылов осетровых.

Сессию, как и прежде, проводят представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Участие принимают сотрудники Росрыболовства и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Стороны обсудят продление запрета на коммерческий вылов осетровых рыб в 2023 г., а также вопросы восстановления их запасов в бассейне Каспийского моря.

Планируется, что добыча осетровых в 2023 г. будет вестись только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Традиционным вопросом повестки станет ситуация с промыслом каспийских килек и других видов рыб в будущем году. Также на сессии рассмотрят результаты научных исследований состояния запасов.

Отдельно планируется принять решение по акрониму и логотипу комиссии.

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