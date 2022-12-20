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В дегустации приняли участие сотрудники АтлантНИРО. Фото пресс-службы филиала

Рыбу «научного» посола попробовали на зубок

В АтлантНИРО провели дегустацию рыбы, засоленной по новому способу — с пониженным содержанием хлористого натрия. Продукция пришлась по вкусу почти всем участникам.

В Атлантическом филиале ВНИРО оформляют патент на изобретение нового способа получения соленой рыбы. С 15 по 16 декабря в лаборатории общей технологии провели масштабную дегустацию образцов, в которые, согласно разработанной технологии, было внесено менее 2% соли. «Такое ее количество в соленой рыбе, полученной по традиционным рецептурам посола, для большинства любителей данной продукции является совершенно недостаточным», — обратили внимание в АтлантНИРО.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, 85 сотрудникам института были представлены образцы сельди, скумбрии и аквакультурной форели, посоленные сухим и тузлучным способом с использованием разработанной солевой смеси. Среднее фактическое содержание внесенного хлористого натрия в образцах составило: 1,9%, 1,7% и 1,6% соответственно.

В дегустационной анкете предлагалось ответить на вопросы об уровне «вкусности» продукции («очень вкусно», «вкусно» и «невкусно») и степени ощущения ее солености («нормально» и «мало»). 15% дегустаторов отметили недостаток соли в образцах форели, 11% — в скумбрии и 2% — в сельди. Для 2% опрошенных в сельди ощущалась избыточная соленость.

При этом для 84 участников образцы продукции, в том числе с недостаточной выраженностью солености, были «очень вкусными» или «вкусными», подчеркнули в АтлантНИРО.

На основании результатов дегустации и химического анализа продукции разработчики сделают соответствующие выводы — для успешной реализации последующих этапов внедрения продукции.

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Fishnews

  • В дегустации приняли участие сотрудники АтлантНИРО. Фото пресс-службы филиала
  • Засоленную по новому способу рыбу оценили 84 человека. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Большинство дегустаторов сочли образцы вкусными или очень вкусными. Фото пресс-службы АтлантНИРО
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