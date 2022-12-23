Рыбаков приглашают за промбилетами

Территориальные управления Росрыболовства приступили к выдаче разрешений для ведения промысла в 2023 г. В ведомстве напомнили о возможности подачи заявлений через портал Госуслуг, но получить разрешения в цифровом виде можно будет только с марта следующего года.

По информации Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), уже 22 декабря теруправления Росрыболовства выдали более 150 разрешений на добычу водных биоресурсов в 2023 г. Заявления на оформление разрешений были поданы через Единый портал государственных услуг и обработаны во внутренней системе исполнения государственных услуг Росрыболовства.

С момента запуска сервиса на Госуслугах через портал было принято более 2,6 тыс. заявлений рыбодобывающих компаний и выдано более 1,5 тыс. разрешений, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Пока разрешения выдаются в бумажном виде, но после вступления в силу изменений в закон о рыболовстве — с 1 марта 2023 г. — пользователи смогут получать промбилеты в электронном виде.

«Рыбопромысловые компании активно осваивают цифровые сервисы Росрыболовства, получение разрешений на вылов через портал Госуслуг — один из самых востребованных, — прокомментировал начальник ЦСМС Александр Михайлов. — В ближайшие дни мы ожидаем увеличения активности пользователей ВБР».

В ЦСМС подчеркнули, что специалисты теруправлений прошли обучение для качественного и бесперебойного оказания услуги, работает техническая поддержка, а рыбакам разъясняют функционал внедряемых сервисов. Тем не менее, по словам Александра Михайлова, у предприятий по-прежнему возникают технические вопросы по оформлению разрешений.

«Получаем обратную связь и устраняем их в рабочем режиме. Уверен, что благодаря общим усилиям процесс будет идти гладко и с минимальными временными затратами для рыбаков», — заявил руководитель ЦСМС.

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