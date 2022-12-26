Сенаторы поддержали поправки по иностранному контролю в стратегических отраслях

Совет Федерации одобрил закон об усилении контроля за иностранным участием в стратегических отраслях экономики. Изменения касаются в том числе и сферы рыболовства.

Изменения в закон об особенностях иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, и другие законодательные акты сенаторы рассмотрели на заседании 23 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

«Положения федерального закона распространяются на регулирование правоотношений в области получения лицензий и иных разрешительных документов на отдельные стратегические виды деятельности, а также совершенствование порядка получения права на добычу водных биологических ресурсов», — изложил суть поправок член Комитета СФ по экономической политике Валерий Пономарев.

Изменения были разработаны Федеральной антимонопольной службой и внесены на рассмотрение парламента правительством. В ФАС рассказали детальнее, что предусматривает новый закон для компаний, которые контролируются иностранным инвестором и хотят заниматься рыболовством.

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