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Замглавы Минпромторга Виктор ЕВТУХОВ в Совете Федерации

Убытки верфей по программе «квот под киль» могут покрыть из госбюджета

Аудиторы определили объем убытков судостроительных предприятий при строительстве промыслового флота по программе «квот под инвестиции». По результатам анализа представленных документов будут приниматься решения о докапитализации верфей, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Даже крупные предприятия в результате строительства промысловых судов понесли убытки, заявил сенатор от Амурской области Иван Абрамов при рассмотрении в Совете Федерации закона о втором этапе инвестквот.

«Например, такой серьезный завод, как Адмиралтейские верфи, первое судно построил, и минус 5 млрд рублей», — отметил парламентарий. Он попросил присутствовавшего на заседании представителя Минпромторга рассказать, кто будет компенсировать выпадающие средства, сообщает корреспондент Fishnews.

Действительно, ряд верфей, заключивших большие контракты по строительству рыбопромыслового и краболовного флота, при постройке головных судов серии понесли убытки, подтвердил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Это, по его словам, было связано в том числе с непростыми заказами. Особенно серьезной задачей стало строительство крупнотоннажного флота. «Это действительно хайтековские суда. Соответственно, были допущены ошибки в проектировании. В расчетах. И ряд верфей понесли убытки», — рассказал Виктор Евтухов.

Заместитель министра промышленности отметил, что совместно с Минфином был проведен аудит верфей — участниц программы. «По результатам аудита сейчас вместе с Министерством финансов мы проводим анализ этих документов, которые были представлены. Дальше будут приниматься решения, будут ли отдельные верфи докапитализированы из средств федерального бюджета, если их убытки будут приняты и обоснованы», — обрисовал дальнейший ход действий Виктор Евтухов.

В противном случае судостроительным предприятиям придется самим покрывать потери, может быть, за счет будущих заказов, уже с имеющимся опытом. «Но ответственность перед заказчиками с верфей никто не снимал», — добавил замминистра.

Второй этап программы инвестквот предусматривает новые заказы промысловых судов на российских верфях. 23 декабря сенаторы одобрили соответствующий закон.

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  • Замглавы Минпромторга Виктор ЕВТУХОВ в Совете Федерации
  • Сенатор от Амурской области Иван АБРАМОВ
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