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Завершается финальный этап экспедиционных работ по оценке состояния сиговых в ЯНАО. Фото пресс-службы ВНИРО

Ученые завершают оценку запасов сиговых в ЯНАО

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии заканчивают финальный этап оценки состояния сиговых в Ямало-Ненецком автономном округе. Масштабные исследования проводились с начала весны в акватории Обской губы.

В рамках экспедиции ученые фиксируют участки концентрации рыбы в условиях низкого кислорода и определяют места массовых скоплений промысловых стад. Работа проходит на шести удаленных друг от друга участках.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, исследования в этом заливе уже проводились в марте. Теперь к весенним точкам съемки добавились южная часть эстуария, где в начале зимы обычно концентрируются пелядь и чир, а также район слияния Обской и Тазовской губ.

На всех станциях постановки сетей и по пути следования проводится эхосъемка. Это поможет собрать информацию о видовом составе популяций и количестве рыбы. Для дальнейшего биологического анализа на центральных станциях каждого участка отбираются гидрохимические пробы воды, а также пробы зоопланктона, зообентоса и фитопланктона.

Исследования ведутся при поддержке региона по заказу НП «Российский центр освоения Арктики». Весной и зимой работа концентрировалась в Обской губе, а летом представители Тюменского филиала изучили нагульную миграцию популяций рыб в пойменно-соровой системе Оби в пределах Приуральского и Шурышкарского районов.

Широкомасштабные работы ВНИРО по оценке современного состояния сиговых видов рыб в округе уникальны по территории охвата и ожидаемым результатам, отмечают в пресс-службе. Подобных по объему исследований ранее не проводилось.

Планируется, что полученные данные помогут дать более точную оценку запасам и состоянию сиговых. А также минимизировать негативное воздействие на местную ихтиофауну при строительстве новых объектов топливно-энергического комплекса.

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Fishnews

  • Завершается финальный этап экспедиционных работ по оценке состояния сиговых в ЯНАО. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Работа проводилась на шести удаленных друг от друга участках Обской губы. Фото пресс-службы ВНИРО
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