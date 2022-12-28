Для камчатской рыбалки по путевкам прибавилось участков

На Камчатке в этом году за пользователями закрепили 26 новых участков для любительской рыболовства. 20 из них находятся в отдаленных районах Корякского округа, отметили в краевом правительстве.

«На настоящий момент у нас 123 рыболовных участка, предназначенных для любительского рыболовства. Фактически рядом с каждым населенным пунктом Камчатского края есть рыболовный участок. Часть участков предназначены для организации любительского рыболовства с использованием сетных орудий лова, это так называемые «социальные» участки — чтобы люди могли заготовить рыбопродукцию для себя и своей семьи на зиму. Часть участков предназначена для любительского лова, это сплавные длинные участки, и на этих участках рыболовство осуществляется исключительно удебными орудиями лова», — рассказал референт отдела по рыболовству министерства рыбного хозяйства Камчатского края Павел Буряк.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, в этом году были определены несколько социально значимых участков: два в Соболевском районе, один в Мильковском районе и один на реке Озерная. Еще несколько участков в Усть-Камчатском и Мильковском районах, закрепленных за пользователями, предназначены для развития туристической отрасли.

В пресс-службе обратили внимание: оформить путевку для рыбалки на 23 участках можно на региональном портале госуслуг. Это РЛУ, закрепленные за Главрыбводом, а также компаниями «Биг-Ривер» и «Река Паратунка».

Кроме того, власти региона напомнили, что удалось увеличить допустимые объемы суточного вылова рыбы. «Мы увеличили суточную норму по таким видам, как кижуч — с трех до пяти хвостов, кета — с пяти до десяти хвостов. Надеюсь, жители почувствуют эти изменения уже в следующем сезоне», — отметил Павел Буряк.

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