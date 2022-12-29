Реку Амбарную почистят от нефтепродуктов «Аэрощупом»

В Красноярском крае завершена проектная документация по очистке русла реки Амбарной от осевших на дно нефтепродуктов. Загрязнение произошло во время масштабной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 г.

Предварительные инженерные изыскания и разработка проектной документации обошлись федеральному и региональному бюджетам в 53,8 млн рублей. Протяженность исследуемого участка реки составила 16 км, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого министерства экологии и рационального природопользования.

«В этом году мы завершили работы по первому этапу. Задача на 2023 год — получение положительного заключения государственной и экологической экспертизы. На эти цели из краевого будет выделено еще 4,2 млн рублей. Затем мы планируем начать расчистку русла водного объекта», — отметил министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых.

Собирать нефтепродукты со дна реки планируется с помощью специального эрлифтного комплекса «Аэрощуп». Установка позволит контролировать подъем загрязнителя (дизтоплива) на поверхность и локализовать его в приемной емкости.

Загрязнение реки произошло в 2020 г. в результате аварии на территории Норильской ТЭЦ-3. Чтобы не допустить загрязнения озера Пясино, на Амбарной были установлены боновые заграждения, однако полностью задержать ими утечку нефтепродуктов не удалось.

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