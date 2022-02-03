Россия стремится вернуться в мировые «рыбные лидеры» и перед учеными стоят амбициозные задачи. Лов пелагических объектов на Дальнем Востоке, сюрпризы лососевой путины, развитие промысла кильки на Каспии, перспективы добычи криля — все это требует современных исследований и грамотных прогнозов. Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин в интервью Fishnews напомнил о достигнутых результатах, обрисовал планы на 2022 год и рассказал об инновациях, которые успешно внедряют ВНИРО и его филиалы.

— В 2021 году отраслевая наука отметила юбилей. Кирилл Викторович, какие наиболее важные и интересные исследования прошлого года d ы бы выделили? Какие планы на этот год?

— Прошедший год для рыбохозяйственной науки был результативным. В канун своего 140-летия наш институт провел ряд перспективных исследований, важных для развития рыбохозяйственной отрасли.

Основной акцент в Дальневосточном бассейне в прошлом году был сделан на работах по программе «Лосось 2021». В рамках этой программы был существенно расширен стандартный комплекс ежегодных исследований, что позволило получить более обширный материал. Особенно хотелось бы отметить успешные летние съемки по учету численности идущих на нерест тихоокеанских лососей, данные этих работ легли в основу оперативного прогнозирования подходов. В результате удалось превысить начальную прогнозную величину добычи красной рыбы на Дальнем Востоке. Суммарный вылов лососей по итогам 2021 года составил свыше 540 тыс. тон, что является третьим результатом за всю историю промысла.

В текущем году будет выполнен комплекс исследований по учету численности молоди тихоокеанских лососей на всем Дальневосточном бассейне. Это позволит спрогнозировать величины возвратов в 2023 году.

Другим крупным проектом в 2021 году стала Большая крабовая экспедиция, охватившая основные промысловые районы Охотского и Берингова морей. В мае-июле выполнена донная траловая съемка крабов на Западной Камчатке. В августе-сентябре в Северо-Охотоморской подзоне практически одновременно были проведены траловая и ловушечная учетные съемки краба-стригуна опилио. Они позволили провести калибровку этих двух методов учета крабов и получить данные для оценки современного запаса опилио и прогноза его общего допустимого улова на 2023 год.

В сентябре-октябре в заливе Шелихова была выполнена ловушечная съемка синего краба, а в Беринговом море — траловая съемка крабов-стригунов опилио и бэрди, синего и камчатского крабов. Таким образом, Большая крабовая экспедиция 2021 года позволила охватить практически все основные запасы дальневосточных крабов. Это обеспечит нам повышение точности и обоснованности прогноза их вылова на предстоящие годы.

В рамках Большой Амурской экспедиции были продолжены работы по программе третьего года исследований. Выполнен мониторинг наиболее важных биоресурсов в бассейне Амура, дана современная оценка состава основных компонентов биоты, экологической емкости отдельных биотопов, в том числе в отношении молоди лососей и осетровых искусственного воспроизводства, оценен характер и степень антропогенного воздействия на экосистему реки на современном этапе. Также в прошлом году стартовали работы по массовому мечению анадромных видов рыб.

В Северном бассейне в 2021 году выполнены все международные съемки, предусмотренные обязательствами России в рамках Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) и Международного совета по исследованию морей (ИКЕС, ICES).

Это, в частности, совместная российско-норвежская зимняя экосистемная тралово-акустическая съемка по оценке запасов донных рыб (МВ ТАС) на НИС «Вильнюс» в феврале–марте. Полученные данные послужили основой для настройки параметров моделей, используемых для оценки ОДУ и рекомендованного вылова основных промысловых видов рыб, крабов и северной креветки.

В апреле-мае состоялась весенняя международная экосистемная съемка в Северных морях. Были оценены распределение и урожайность поколений сельди, путассу и мойвы в нагульный период.

Совместная российско-норвежская экосистемная съемка в Баренцевом море и прилегающих водах Северного Ледовитого океана проходила в августе–сентябре. В ходе этих работ была оценена численность 0-группы основных промысловых видов рыб Баренцева моря — трески, пикши, сайды и палтуса; определены запасы северной креветки и краба-стригуна опилио. По результатам съемки удалось оценить запасы и рекомендовать открыть промысел мойвы после трехлетнего запрета.

В Западном бассейне основными морскими экспедициями, выполненными в 2021 году, стали международная тралово-акустическая съемка окуня-клювача в морях Ирмингера и Лабрадор и тралово-акустическая съемка в атлантической рыболовной зоне Марокко.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне ярким событием стала килечная экспедиция на НИС «Исследователь Каспия» и промысловых судах. Проведены тралово-акустическая и гидрологическая съемки, выполнены исследования по разработке новых технологий промышленного рыболовства и переработки кильки.

После распада СССР запасы килек почти не осваивались, однако в последние годы рыбаки вновь заинтересовались этим перспективным объектом. Результаты килечной экспедиции дадут новый импульс освоению запасов пелагических рыб Каспийского моря, уже в ближайшие годы мы ожидаем роста вылова каспийской кильки до 50 тыс. тонн и более.

В прошлом году впервые за 25-летний период была выполнена тралово-акустическая съемка омуля в озере Байкал. Она охватила основные районы сезонных скоплений этой рыбы: Селенгинское мелководье и Северный Байкал. Оценена биомасса пелагической морфогруппы омуля, показано, что в 2018 году в популяции омуля появилось урожайное поколение. Данные съемки свидетельствуют о продолжающемся восстановлении популяции байкальского омуля и росте его запасов.

В планах приоритетных экспедиций на 2022 год — выполнение ряда крупных исследовательских проектов. В Дальневосточном бассейне мы собираемся максимально сохранить объемы и виды работ в рамках лососевой программы. В этом году предполагается выполнить исследования с широким охватом всех этапов жизненного цикла красной рыбы, включая съемки в районе зимовки лососей российского происхождения в Северо-Восточной Пацифике. В летний период запланированы съемки на преднерестовых миграциях с целью оценки численности горбуши основных стад беринговоморского и охотоморского бассейнов. Осенью будут выполнены съемки по учету численности откочевывающей молоди лососей для прогнозирования возврата производителей в следующем году.

Другой крупный экспедиционный проект нынешнего года на Дальнем Востоке — это программа «Шельф-2022». Ее основная цель — комплексная тотальная оценка ресурсов шельфа и материкового склона дальневосточных морей с упором на оценку состояния, структуры популяций донных и придонных видов беспозвоночных и рыб, их обилия, межвидовых отношений, изменений составов биоценозов.

Сегодня особенно требуют постоянного мониторинга минтай Охотского моря, треска и минтай в Западно-Беринговоморской зоне, палтусы, крабы и креветки в Охотском, Японском и Беринговом морях. Все эти важнейшие объекты рыбных промыслов планируется охватить исследованиями в рамках «Шельфа-2022».

В планах работ на Северном бассейне — выполнение донной траловой съемки в Карском море по учету краба-стригуна опилио и полярной сайки.

На Байкале опыт оценки запасов омуля посредством тралово-акустической съемки в прошлом году показал свою эффективность, и в 2022 году было бы целесообразно повторить эту экспедицию, охватив ею все районы скопления эндемика: Северный, Маломорский, Селенгинский и Баргузинский.

Не менее актуально повторение экспедиции по оценке последствий аварии на Норильской ТЭЦ-3 в 2020 году. Планируем изучить воздействие на водные экосистемы и рыбные ресурсы Норило-Пясинской озерно-речной системы.

— В прошлом году, несмотря на общие тревожные тенденции в финансировании отраслевой науки, удалось усилить работы по тихоокеанским лососям. Этот курс будет продолжен?

— Да, в 2021 году нам удалось значительно усилить исследования тихоокеанских лососей. В целях улучшения качества оперативных научных прогнозов была подготовлена программа морских экспедиционных исследований «Лосось-2021». Для ее выполнения в полном объеме из резерва правительства РФ было выделено дополнительное бюджетное финансирование. В рамках программы впервые с 2015 года были выполнены траловые съемки преданадромных миграций лососей в западной части Берингова моря и с охотоморской стороны Курильской гряды. Исследования охватили акваторию более 2,5 млн кв. км и подтвердили прогноз высоких подходов горбуши в 2021 году к Восточной Камчатке и в Охотское море.

Для научного сопровождения «красной» путины было организовано более 100 береговых наблюдательных пунктов, в том числе для исследований на Северных Курилах. Полевые отряды наших дальневосточных филиалов провели обследование и сбор оперативных данных более чем на 200 нерестовых реках. Выполнено свыше 400 полетных часов авианаблюдений за ходом нереста лососей с пилотируемых воздушных судов и более 100 полетных часов — с применением беспилотных летательных аппаратов.

В последние годы численность всех стад лососей в Северной Пацифике подвержена значительным флуктуациям, в связи с чем назрела необходимость в проведении экспедиции на всем зимнем ареале обитания красной рыбы. В 2016 году Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК) анонсировала инициативу под названием «Международный год лосося». В 2019 и 2020 годах были проведены международные зимние траловые съемки в заливе Аляска с участием специалистов всех стран — членов комиссии. В ходе этих экспедиций были получены новые материалы, наработан успешный опыт сотрудничества специалистов разных стран. Внимание международной общественности и научных организаций привлекли к необходимости смещения фокуса в изучении лососей с прибрежных акваторий на открытые районы Тихого океана.

В 2022 году исследования красной рыбы по-прежнему остаются приоритетными. Как я уже говорил, планируются работы с широким охватом всех этапов жизненного цикла лососей. В начале февраля запланирован выход из Владивостока научно-исследовательского судна «ТИНРО» для продолжения международной экспедиции по программе NPAFC. Этот рейс станет завершающим проектом в рамках пятилетней инициативы комиссии «Международный год лосося» (она реализовывалась в период с 2018 по 2022 годы).

— Правительство предусмотрело для АПК и рыбохозяйственного комплекса план по цифровой трансформации. Отраслевая наука здесь также не остается в стороне: например, для оценки ситуации на нерестилищах в бассейне Амура используются беспилотные летательные аппараты. Как цифровые технологии сегодня приходят на помощь ученым в рыбной отрасли?

— Цифровизация стремительно внедряется во все сферы человеческой жизни, можно сказать, это мейнстрим современности. И рыбохозяйственная наука не является исключением: новые цифровые технологии сейчас широко используются в различных направлениях отраслевых исследований. Без них невозможно себе представить современные популяционно–генетические исследования, гидроакустические и океанологические съемки, математическое моделирование динамики численности популяций промысловых видов, авиаучетные съемки водных биоресурсов.

Все перечисленные направления в последние годы активно развиваются во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Исследования популяционной генетики каспийских осетровых, тихоокеанских лососей, ракообразных и моллюсков, выполненные специалистами ВНИРО и его филиалов, обеспечили устойчивое лидерство нашего института в изучении генетики промысловых гидробионтов не только в России, но и за рубежом.

Гидроакустические съемки выполняются во всех рыбохозяйственных бассейнах. Их результаты используются для оценки численности и запасов приоритетных объектов российского рыболовства не только в нашей экономической зоне, но и в удаленных районах Мирового океана.

Отмечу, что в 2020 году гидроакустическая съемка антарктического криля, выполненная отечественными учеными на НИС «Атлантида», получила высокую оценку на Научном комитете Комиссии по сохранению живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). А в прошлом году «Атлантида» участвовала в международной тралово-акустической съемке окуня-клювача в море Ирмингера, выполнив не только российскую, но и немецкую часть съемки, последнюю — по договору с Германией.

С 2019 года гидроакустические комплексы стали использоваться и для учета мигрирующих рыб в реках — тихоокеанских лососей на Камчатке и байкальского омуля в реке Селенга. Такие комплексы позволяют учитывать всех проходящих рыб, дифференцировать их по видам на основании особенностей силы цели, а также фиксировать направление миграций отдельных особей.

Цифровизация исследований в области математического моделирования динамики запасов обеспечивает высокую оправдываемость прогнозов ОДУ, ежегодно разрабатываемых институтом, позволяет эффективно отстаивать интересы российского рыболовства в международных организациях.

Наиболее ярким и широко освещаемым направлением применения цифровых технологий в рыбохозяйственных исследованиях являются авиационные учеты водных биоресурсов — рыб, морских млекопитающих и водорослей. Применение беспилотников различных классов позволяет снизить стоимость авиационных наблюдений по сравнению с пилотируемыми воздушными судами. Оснащение БПЛА современными системами навигации, фото- и видеокамерами высокого разрешения в видимом и инфракрасном диапазонах дает возможность в режиме реального времени получать данные о распределении водных биоресурсов.

Не менее ценную информацию обеспечивает подводное обследование с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА). Они позволяют получить объективную визуальную информацию о составе, численности и распределении водных биоресурсов в естественной среде обитания. Все эти технологии сейчас активно внедряются во ВНИРО и его филиалах.

В 2021 году институт и его подразделения выполнили авиаучетные наблюдения за тихоокеанскими лососями на нерестовых реках Хабаровского и Камчатского краев, Магаданской области и Сахалина. Эти работы показали, что беспилотная аэрофотосъемка, обработка отснятых материалов и их анализ в геоинформационных системах позволяют оперативно и экономично получать точные сведения о локализации, заполнении и других характеристиках нерестилищ, важных для управления лососевыми запасами. Цифровые фотопланы местности высокого разрешения, а также трехмерные модели водотоков, создаваемые посредством обработки данных беспилотной аэрофотосъемки, позволяют вести подсчет производителей раздельно по видам, визуализировать и считать нерестовые бугры, получать объективные данные о локализации, площади и заполнении нерестилищ.

Исследования на нерестилищах сельди в западной части Охотского моря, выполненные учеными Хабаровского филиала в 2021 году, показали перспективность параллельного использования воздушных и подводных беспилотников. Отработана методика совместного применения БПЛА и ТНПА, включающая тотальное картирование прибрежной зоны с оконтуриванием пояса донной растительности и параллельное подводное обследование зоны макрофитов для оценки видового состава водорослевого пояса, наличия обыкрения водорослевых талломов и интенсивности этого обыкрения.

Значительный прорыв достигнут в последние годы в области авиационных учетов млекопитающих: ледовых скоплений тюленей закрытых водоемов (Байкал, Ладожское озеро, Каспийское море), тихоокеанских моржей на лежбищах побережья Чукотки.

Специалистами ВНИРО разработана автоматизированная система машинной обработки больших массивов фотоматериалов авиаучетов морских млекопитающих, работающая на основе обучаемой нейронной сети и позволяющая с высокой точности идентифицировать отдельных тюленей на фотографиях и вести их автоматизированный учет. Эта система была впервые успешно применена для обработки данных авиаучета нерпы на Ладожском озере в 2020 году. Тогда сотрудники Санкт-Петербургского филиала создали новую методику оценки численности нерпы в условиях аномально теплых зим, которые в последние годы стали повторяться с нарастающей частотой.

В 2021 году с использованием БПЛА был проведен авиаучет байкальской нерпы по всей акватории озера. Применение беспилотников позволило покрывать огромные площади, оперативно получать большие объемы данных, снизить погрешность и повысить точность учета. Кроме того, бесшумные аппараты, работающие на большой высоте, совершенно не тревожат тюленей и позволяют наблюдать за ними в спокойном естественном состоянии. Немаловажно и то, что применение БПЛА полностью исключает риски, которым ранее подвергались исполнители работ при традиционном санном учете нерпы на льду.

Вопросы использования современных цифровых технологий обсуждались на Совете по науке при руководителе Росрыболовства 3 декабря. По итогам этого обсуждения институту поручено разработать комплексную программу использования БПЛА, ТНПА, дистанционных зондов и буев в рамках общей концепции внедрения новых цифровых технологии и систем искусственного интеллекта в рыбохозяйственных исследованиях.

— В системе ВНИРО недавно появился новый филиал — Северный. Чем было продиктовано его создание? Планируются ли в ближайшей перспективе другие структурные преобразования?

— Северный филиал – не такой уж и новый. Впервые он появился в Архангельске в 1933 году и тогда назывался «Северный научно - исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии (СНИРО)». Затем институт был передан в состав Северного НИИ промышленности (СевНИИП), и лишь в 1963 году был выведен в подчинение Министерства рыбного хозяйства СССР и присоединен к ПИНРО (ныне — Полярный филиал ВНИРО) в качестве Северного отделения (СевПИНРО).

Однако огромная зона ответственности и широкий спектр задач, решаемых архангельским подразделением (мониторинг запасов пресноводных и анадромных видов рыб, исследования прибрежного рыболовства, решение задач в области развития аквакультуры, мониторинг экологии рыбохозяйственных водоемов в условиях нарастающего антропогенного воздействия), определили необходимость придания архангельскому подразделению статуса Северного филиала ВНИРО. В зону ответственности филиала входят такие крупные регионы Российской Федерации как Архангельская область, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, а также беломорское побережье Республики Карелия.

Мы рассчитываем, что в статусе отдельного филиала подразделение сможет более эффективно решать проблемные вопросы развития рыболовства в прибрежных водах арктических морей и внутренних водоемах Севера европейской части России, развивать аквакультуру, выполнять другие необходимые для отрасли виды исследований.

— В апреле на коллегии Росрыболовства вы сообщили о подготовке концепции развития рыбохозяйственной науки до 2050 года. Эта работа продолжается? На какие основные направления делается ставка?

— Работа по подготовке общей концепции развития отечественной рыбохозяйственной науки ведется постоянно. Работа эта очень важная, а потому не терпит ни спешки, ни промедления. Ведь от того, какой будет наша наука через 10, 20, 30 лет, зависит ни много ни мало продовольственная безопасность страны, устойчивость развития российского рыбохозяйственного комплекса, его обеспеченность ресурсной базой.

Разработка концепции развития отраслевой науки ведется по нескольким направлениям. Основное — это, конечно, обновление нашего научно-исследовательского флота. Оно уже началось. В рамках реализации утвержденной президентом Владимиром Путиным стратегии развития Арктической зоны и одобренной правительством комплексной программы социально-экономического развития Арктики 26 ноября 2021 года в городе Шлиссельбург на Невском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная закладка килей для новых среднетоннажных НИС проекта 17050 «Профессор Анатолий Елизаров» и «Профессор Петр Моисеев». Эти суда займутся мониторингом экологической ситуации и состояния запасов в Северном регионе.

Помимо этого, планируется строительство крупнотоннажных научно-исследовательских судов проекта 23460 (длина 120 м) для дальних океанических экспедиций. Эти НИС, помимо современного научного оборудования, будут оснащены вертолетом, БПЛА, батискафом и телеуправляемыми подводными аппаратами.

Кроме того, во исполнение указания президента ВНИРО прорабатывает вопрос о строительстве пяти среднетоннажных научно-исследовательских судов длиной около 70 м. В 2022 году планируется закладка малотоннажного НИС проекта ТСК.550, специально модернизированного для рыбохозяйственных и океанографических исследований на озере Байкал.

Можно с уверенностью сказать, что к 2030 году у нас будет новый научно-исследовательский флот, оснащенный самым современным оборудованием и способный решать любые задачи, встающие перед рыбохозяйственной наукой во внутренних водоемах, прибрежных морях России и удаленных районах Мирового океана.

Другим важным и перспективным направлением развития отраслевой науки является широкое внедрение беспилотных систем: летательных аппаратов различных классов, подводных дистанционно управляемых аппаратов, зондов и пр. Эти аппараты являются удобными платформами для размещения современной аппаратуры (камер высокого разрешения в оптическом и инфракрасном диапазонах, сонаров, датчиков параметров среды) позволяющей применять цифровые технологии сбора информации, а для их обработки использовать системы искусственного интеллекта.

Происходящая сейчас цифровизация рыбохозяйственных исследований уже в ближайшей перспективе приведет к многократному увеличению объемов собираемой информации. Необходимость ее накопления, обработки и хранения требует создания баз научных данных и систем управления этими базами. ВНИРО уже начал работу в этом направлении. В 2021 году была разработана и внедрена первая версия Системы автоматизированной обработки материалов авиасъемки водных биоресурсов. В дальнейшем эта система станет основой для формирования отраслевой базы научных данных рыбохозяйственных исследований.

Подводя итог, хочу отметить, что сегодня и на обозримую перспективу ВНИРО является научным базисом инновационной деятельности в рыбохозяйственном комплексе, направленной на завоевание и удержание Россией лидирующих позиций среди мировых рыболовных держав в области исследования и управления водными биоресурсами в интересах национальной экономики и общества в целом. Современная структура института, его уникальная база исследовательского флота, лаборатории, кадровый потенциал из более чем 5 тыс. опытных высококлассных специалистов, возможность оперативно осуществлять маневр сил и средств в масштабах всей страны позволяют нам решать любые задачи обеспечения рыбохозяйственного комплекса, которые поставит перед наукой руководство отрасли.

Fishnews

Февраль 2022 г.