Алексей Степуро: Нужно не бояться обращаться к механизмам господдержки

Представление о том, что осилить участие в программах государственной поддержки могут только крупные компании, является заблуждением, отмечает руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

Для различных сфер рыбной промышленности государство предусмотрело механизмы финансирования с поддержкой. При этом список доступных направлений использования постоянно пополняется.

Так, АПК обладает широкими возможностями для льготного кредитования в рамках постановления правительства от 29 декабря 2016 г. № 1528. Перечень направлений целевого использования льготных кредитов Минсельхоз утвердил приказом от 4 мая 2022 г. № 274.Что касается рыбной промышленности, то в этих документах речь идет о поддержке аквакультуры.

«В то же время можно отметить дополнение списка направлений для использования льготных кредитов, утвержденного для реализации постановления правительства от 26 апреля 2019 года № 512. Это механизмы государственной поддержки для экспортно ориентированных отраслей. Здесь добавилась возможность задействовать кредитные средства для ремонта рыболовецких судов, закупки необходимых запчастей, материалов и оборудования. Большой набор направлений использования кредитов предусмотрен для аквакультуры», — обратил внимание руководитель Приморского филиала РСХБ Алексей Степуро.

Не остаются без внимания и важные смежные сферы: в этом году правительство распространило возможности льготного кредитования на перевозчиков сельхозпродукции. «В число возможных направлений использования средств вошло приобретение рефрижераторных контейнеров для доставки скоропортящейся продукции. Направления использования льготных кредитов в рамках постановления № 512 приводятся в приложении к приказу Минсельхоза от 1 сентября 2022 года № 574», — напомнил Алексей Степуро.

Мнение о том, что осилить участие в программах господдержки могут только крупные компании, является заблуждением, обратил внимание он. В рамках стимулирования развития классического АПК эти механизмы доступны и малым, и средним предприятиям, и микросегменту, и корпоративному бизнесу — участвуют все. Программы как раз и рассчитаны на массовую, широкую поддержку бизнес-инициатив, хозяйствующих субъектов и их проектов.

«Разумеется, есть условия. Так, для получения поддержки нужно соответствовать определенным критериям и выполнить ряд требований — все это прописано в правовой базе. В частности, заключить соглашение с распорядителем денежных средств — профильным министерством. Но в целом ничего сложного в этом нет. Очень большое количество субъектов бизнеса пользуются прямой поддержкой, например, возмещением капитальных затрат, или работают с банками по субсидируемым программам.

Одной из составляющих большинства наших встреч с клиентами как раз является поиск механизмов господдержки: что мы можем предложить предприятию в зависимости от его проектов и потребностей. Это работает и в рыбной отрасли. Мы обязательно стараемся подобрать подходящие программы. Объективно, это позволяет уменьшить кредитное плечо. Неважно, что это будет — прямая субсидия либо льготная ставка», — подчеркнул руководитель филиала.

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