Рыбаки приступили к новому промысловому сезону

Предприятия открыли минтаевую путину 2023 года. Рыбаки опробовали на практике нововведения в оформлении разрешений на вылов.

Пока страна отдыхала на новогодних каникулах, российские рыбаки приступили к работе. С 1 января в Охотском море традиционно стартует одна из важнейших путин — минтаевая. В северной части моря разрешено добыть за этот год суммарно 897 тыс. тонн минтая.

Оформлять разрешения на вылов потребовалось в сжатые сроки, также предприятия начали пользоваться возможностью подачи заявок через портал госуслуг — новая практика не обошлась без вопросов. Но в итоге флот отправился за уловом.

«Надеемся, что сезон будет успешным, погода и промысловая обстановка будут благоприятными для рыбаков», — прокомментировал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак на конференции Fishnews Online. Профильное объединение представит более детальную информацию о начале промысла, добавил он.

«В конце прошлого года и начале нынешнего основной вопрос был с разрешениями на вылов. Пришлось очень непросто, но хотел бы отдельно отметить работу Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства», — заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Также сотрудников теруправлений Росрыболовства поблагодарили за работу по организации промысла президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

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