Продажей китового мяса в Японии займутся торговые автоматы

В конце декабря в Токио установили первый вендинговый аппарат с китовым мясом. Эксперимент оказался настолько успешным, что теперь число таких устройств планируют увеличить до пяти, а в перспективе — до сотни по всей стране, пишет газета The Japan News.

Автомат принадлежит компании Kyodo Senpaku, занимающаяся китобойным промыслом. По данным The Japan News, к середине февраля в столице будет установлено уже пять таких устройств.

Через аппарат можно приобрести мороженое мясо кита, кожу, сало, а также консервы. В будущем покупателям предложат и «ономи» — сасими из хвостовой части, которое считается особенно вкусным. Цена продукции варьируется от 1 тыс. до 3 тыс. иен (от 7,78 до 23,35 доллара).

Представительница Kyodo Senpaku Козуэ Михира, отвечающая за торговлю, отметила, что продажи превзошли ожидания. По ее словам, компания намерена помочь японцам, которые хотят отведать китятины, но не знают, где ее купить.

Газета напоминает, что мясо этих животных играло важную роль в жизни японцев, однако с 1988 г. страна официально прекратила китобойный промысел. Как сообщает корреспондент Fishnews, коммерческую добычу возобновили в 2019 г., но возникла проблема с сокращением потребления китятины. Сейчас этот показатель, по информации СМИ, составляет не более 1 тыс. тонн в год.

The Japan News обращает внимание, что вендинговые аппараты — не единственная инициатива для популяризации продукции из китов. Например, их мясо продвигают как компонент школьных обедов и ресторанных блюд.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews