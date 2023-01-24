Илья Шестаков: Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Принятые в декабре изменения федерального закона о рыболовстве закладывают инвестиционную программу отрасли до 2030 г., заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Росрыболовство в прошлом году довело до законодательного воплощения целый ряд серьезных для отрасли изменений. И теперь эти решения предстоит реализовать на практике.

«Одна из первых важных тем — это принятие закона о втором этапе инвестиционных квот. Мне кажется, путем длительного обсуждения все-таки удалось найти некие компромиссы. С точки зрения развития отрасли, именно ее инвестиционного потенциала, этот закон очень важен», — отметил глава федерального агентства Илья Шестаков в интервью Fishnews.

В качестве основной задачи на 2023 г. он назвал оперативное принятие всех нормативно-правовых актов, предусмотренных новым законом. «Рассчитываем, что уже летом сможем провести процедуры по инвестквотам и аукционы по крабам. Для нас самое важное — продолжить строительство рыбопромысловых судов, перерабатывающих заводов, чтобы положительная динамика сохранялась на достаточно длительный период. Мы закладываем инвестиционную программу отрасли до 2030 года точно. И конечно, будем предлагать, чтобы среди инвестиционных объектов была инфраструктура в морских рыбных портах — чтобы это узкое место мы могли бы расшить», — рассказал руководитель Росрыболовства.

Среди событий 2022 г. он также выделил изменение ставок сбора за пользование водными биоресурсами. «По некоторым объектам промысла ставки выросли значительно. При этом предусмотрены льготы, направленные на стимулирование глубокой переработки уловов, — для поставок продукции и на внутренний рынок, и на экспорт. Мы впервые столкнемся с администрированием процессов, связанных с определением компаний, на которые распространяются преференции. Для нас важно принять нормативную базу и отследить, чтобы территориальные управления могли четко наладить работу в связи с изменением Налогового кодекса», — обратил внимание Илья Шестаков.

Наступивший год, по словам главы Федерального агентства по рыболовству, будет посвящен новому законопроекту по переоформлению рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб для добросовестных пользователей. «Предстоит выработать критерии для определения, кто является добросовестным пользователем, а кто — нет. Это очень важный вопрос для дальневосточных регионов. Думаю, предстоит очень жаркая работа, критерии определить будет непросто, потому что в каждом субъекте Российской Федерации своя специфика. В ряде регионов надо наводить порядок, потому что не совсем нас устраивает, как организован процесс в настоящее время», — отметил собеседник Fishnews.

Важные задачи связаны с наукой, продолжением ресурсных исследований. «Хотя в связи с переходом финансирования к Министерству науки и высшего образования средств на ресурсные исследования выделено меньше, но в целом мы надеемся, что этого будет достаточно, чтобы провести все работы и определить общий допустимый улов на 2024 год», — рассказал Илья Шестаков.

Конечно, для науки важно продолжить строительство двух среднетоннажных научно-исследовательских судов, подчеркнул глава Росрыболовства. «В связи с тем, что предполагалось использовать оборудование из так называемых недружественных стран, некоторым видам оснащения пришлось искать замену. Поэтому потребовалось перепроектирование новых НИСов. Надеюсь, в этом году мы внесем необходимые коррективы», — заявил руководитель ведомства.

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