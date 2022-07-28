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Рыбный промысел на Курилах

Правила рыболовства учтут важные для рыбаков Сахалина и Курил моменты

Подготовленные изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна учитывают предложения Сахалинской области, направленные на более эффективное освоение биоресурсов, рассказал руководитель агентства по рыболовству региона Иван Радченко.

Минсельхоз России подготовил проект изменений правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Эти поправки будут вноситься уже в новые правила, начинающие действовать с 1 сентября.

При подготовке изменений учтены в том числе предложения, с которыми выступала Сахалинская область, сообщил руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. Меры помогут более эффективно осуществлять добычу водных биоресурсов, добавил собеседник Fishnews.

Так, после внесения поправок у рыбаков появятся дополнительные возможности для добычи сельди в заливе Анива. Отраслевая наука говорит о хороших перспективах по промыслу сахалино-хоккайдской сельди.

Корректировка правил позволит снять и вопросы, возникшие для добычи морского ежа, краба и креветок в прибрежной зоне. Не будет риска, что пользователи из-за недоосвоения столкнутся с изъятием долей квот вылова. При этом конфликта интересов с пользователями участков для промысла анадромных видов рыб возникнуть не должно, так как для вылова применяются разные способы.

Изменения предусмотрены не только для промышленной, но и для любительской рыбалки. Так, планируется расширить список мест для добычи «трех хвостов»: акваторий для свободной добычи трех экземпляров горбуши. В этот перечень предполагается добавить место южнее порт-ковша Стародубский. Агентство по рыболовству Сахалинской области продолжает работу по расширению возможностей для любительской рыбалки, подчеркнул Иван Радченко.

Важные изменения ждут рыбаков и в целом в рамках обновленных правил рыболовства, вступающих в силу с 1 сентября. Так, будет описано, как оформлять промысел пелагических объектов — сардины-иваси, скумбрии — с использованием двух судов: базового и вспомогательного, если пользователь хочется применить режим учета уловов в местах доставки и выгрузки. Это необходимо для более рациональной организации добычи, обратил внимание руководитель агентства.

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