Денис Коцюк: Стараемся предложить промышленности новые объекты для промысла

При реализации программы научных исследований для расширения ресурсной базы рыболовства специалисты вводят в промысел новые объекты промысла, рассказал руководитель Хабаровского филиала ВНИРО Денис Коцюк.

Специалисты ХабаровскНИРО продолжают выполнять программу Амурской ихтиологической экспедиции. К работе ученые официально приступили в 2020 г. и планируют продолжать ее до 2025 г.

«Это целый комплекс работ с наращиванием объемов исследований, модернизацией научно-технической базы, внедрением новых методов и районов. Мы уже получаем первые научные, фундаментальные, результаты, — сообщил в интервью Fishnews руководитель Хабаровского филиала ВНИРО Денис Коцюк. — В четвертом томе журнала «Вопросы рыболовства» за прошлый год опубликована наша с Николаем Викторовичем Колпаковым статья — «Вторая Амурская комплексная ихтиологическая экспедиция: предпосылки и первые результаты». Проведен биологический анализ 40 тыс. рыб в различных районах, обследовано основное русло Амура, Амурский лиман, организованы осетровые экспедиции».

Внедряются современные методы, опубликовано порядка 70 научных работ. «Думаю, будет подготовлена монография «Рыбы бассейна Амура»: не просто описание рыб, а ориентация на экосистемный подход и долгосрочную стратегию эксплуатации запасов реки», — рассказал Денис Коцюк.

По лососям в зоне внимания специалистов инвентаризация нерестилищ и обеспечение стратегии промысла. Наблюдают ученые и за состоянием запасов осетровых.

Также существует программа научных исследований на внутренних водных объектах для расширения ресурсной базы рыболовства. «Это одна из целей нашей Амурской экспедиции. Уже вводим новые виды в промысел. Например, судак. Этим объектом зарыбляли Ханку в 1970-е годы (озеро относится к водосборному бассейну Амура — прим. ред.). Последние два-три года мы готовим обоснования для вылова судака. Будем вводить еще несколько новых видов. Например, вьюна. Рыба вроде как не востребована на нашем рынке, но имеет высокую ценность для поставок в Китай. Сейчас мы готовим обоснования вылова для Еврейской автономной области, на следующий год, думаю, будут обоснованы объемы для Хабаровского края», — заявил руководитель филиала.

Есть, по его словам, и другие виды водных биоресурсов, которые раньше не предлагались к освоению, но имеют неплохой потенциал. Это и двустворчатые моллюски, и креветки, которые могли бы идти на китайский рынок.

Также есть объекты, добычу которых наука обосновывала, но промысел не получил широкого развития.

«Здесь могут сказываться сложность освоения, низкая цена и отсутствие массового потребителя. Но над этим, думаю, нужно работать. Пример — минога. Мы изучали вопросы с этим объектом. Самые развитые традиции потребления миноги — в Прибалтике. Коллеги из АтлантНИРО прислали нам технологические условия по переработке балтийской миноги. С помощью энтузиазма переработчиков, надеюсь, получится выпустить экспериментально небольшой ассортимент продукции из этой рыбы и представить ее на выставке. Если мы обнаружим спрос, думаю, и рыболовство этого вида будет развиваться», — отметил Денис Коцюк.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.