Максим Козлов: Перспективным производствам и объектам промысла нужна господдержка

При предоставлении вычета по сбору за пользование водными биоресурсами нужно обратить внимание на поддержку производства рыбной муки и жира не только из минтая, но и из других рыб, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Сейчас идет подготовка перечня рыбопродукции для предоставления вычета по уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Таким образом власти рассчитывают стимулировать выпуск продуктов глубокой переработки.

Перечень рыбопродукции, предложенный Минсельхозом России, по итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко поручено доработать.

В проект, который рассматривался, была включена мука из минтая. Однако сейчас эта востребованная продукция производится и из других видов рыб, например сардины-иваси. Наука ориентировала промышленность на хорошие ресурсы иваси и ценные свойства этого объекта для выпуска муки. На Курилах созданы рыбомучные производства, напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

При выработке мер господдержки нужно не ограничиваться только мукой из минтая, полагает он. Вообще при подготовке перечня для вычета можно было бы уйти от списка конкретных объектов промысла к видам продукции — о таком подходе уже говорили и в других регионах, отметил руководитель АРСО.

Российская рыбная мука и жир необходимы для работы отечественного АПК, подчеркнул собеседник Fishnews.

Для развития промысла сардины-иваси предприятия предлагали и другие стимулы, например, топливные субсидии, обратил внимание Максим Козлов. «Мы очень много говорим о недоосвоенных объектах, которые у нас есть. Вот тут как раз прямая связь освоения объекта с мерами поддержки», — добавил он.

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