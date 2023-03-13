Рыбной отрасли Дагестана расставляют цели и приоритеты

В Республике Дагестан заняты долгосрочным планированием развития рыбохозяйственного комплекса. За последние месяцы возрожден региональный отраслевой совет, принята концепция развития до 2030 г., идет разработка стратегии.

Вопросы целеполагания обсуждались на встрече вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова с руководителем Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства Магомедом Джафаровым, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики.

Нариман Абдулмуталибов рекомендовал заинтересованным органам власти своевременно внести предложения для формирования стратегии развития рыбохозяйственного комплекса региона. Принято решение создать рабочую группу при рыбохозяйственном совете Дагестана, воссозданном недавно.

Напомним, что в конце декабря правительство республики одобрило концепцию развития рыбного хозяйства региона на период до 2030 г.

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