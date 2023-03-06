Дагестан обсуждает «рыбные» успехи и проблемы

В Республике Дагестан за последние восемь лет объем производства продукции аквакультуры вырос более чем в 3,5 раза, — эти данные озвучили на заседании регионального рыбохозяйственного совета.

Заместитель председателя регионального правительства Нариман Абдулмуталибов отметил, что если до 2016 г. общая площадь прудов в республике составляла лишь 3 тыс. га, то сейчас показатель достиг 12 тыс. га. При этом общая площадь, выделенная под прудовое хозяйство, составляет 21 тыс. га. Годовой объем производства продукции аквакультуры за 2015–2022 гг. вырос более чем в 3,5 раза: с 1,6 тыс. тонн до 5,9 тыс. тонн.

На сегодняшний день в республике работают 12 форелевых хозяйств, а в 2017 г. их было всего три. Объем производства товарной форели за последние годы увеличился более чем в 10 раз. При этом власти рассматривают форелеводство как локомотив развития экотуризма в регионе, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Дагестана.

Зампредседателя комитета по рыбному хозяйству Дагестана Хадижат Шамхалова обратила внимание, что за последние два года значительно выросли объемы вылова в Каспийском море. С привлечением в республику рыбопромысловых судов значительно увеличились уловы каспийской кильки (сейчас это основной объект промысла на Каспии). Так, по итогам 2022 г., объем добычи кильки превысил 33 тыс. тонн.

На заседании отметили и проблемы рыбного хозяйства республики. Это ограниченность мощностей для первичной переработки и отсутствие предприятий по глубокой переработке рыбы, необходимость увеличения объемов работ по рыбохозяйственной мелиорации и искусственному воспроизводству, недостаточный уровень финансирования отрасли.

Так, по словам Хадижат Шамхаловой, практически вся выловленная в республике килька вывозится на переработку в другие регионы, так как в Дагестане нет предприятий — производителей рыбных консервов.

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