Камчатка будет бороться с браконьерством по плану

Власти Камчатского края опубликовали план противодействия ННН-промыслу водных биоресурсов на 2023–2025 гг. Документ включает меры нормотворческого, организационного и контрольного характера.

План был согласован координационным советом по обеспечению правопорядка в Камчатском крае и утвержден распоряжением губернатора Владимира Солодова. Всего предусматривается три раздела, сообщает корреспондент Fishnews.

В первый раздел вошли инициативы по внесению изменений в законодательную базу. Например, в Минсельхоз России — о создании института производственных инспекторов (путем наделения сотрудников рыбохозяйственных предприятий полномочиями в сфере контрольно-надзорной деятельности).

Второй раздел содержит меры практического характера, такие как расширение возможности реализации путевок для любительского рыболовства через портал госуслуг.

В третьем разделе перечислены меры по контролю и мониторингу отдельных направлений, например, эксперимента по регулированию перевозок икры воздушным транспортом.

В перечне ответственных за выполнение того или иного пункта плана числятся структуры, подчиненные правительству Камчатки, а также (по согласованию с ними) территориальные органы федеральных ведомств, муниципалы, силовики, представители бизнес-сообщества.

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