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В Госдуму внесли законопроект, призванный защитить производителей судового комплектующего оборудования в условиях санкций

Интересы производителей СКО хотят учесть в законодательстве по инвестквотам

В Госдуму внесли законопроект, призванный защитить производителей судового комплектующего оборудования в условиях санкций. Предлагается прописать, что рыбацкий флот, построенный на инвестиционные цели, должен соответствовать требованиям к промышленной продукции, изготовленной в РФ.

Поправки внесла группа депутатов, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке отмечено, что в условиях масштабного санкционного давления на страну со стороны недружественных государств от зарубежных поставщиков и изготовителей СКО имеют место отказы в исполнении некоторых контрактных обязательств.

«В сложившихся обстоятельствах принципиально важным является купирование рисков при строительстве рыбопромысловых судов, связанных с поставками импортного судового оборудования, не имеющего аналогов в Российской Федерации, — отмечают авторы поправок.

Они напоминают, что ФЗ «О рыболовстве…» предусматривает строительство на российских верфях рыболовных и краболовных судов в рамках квот под инвестиции. Однако положений о необходимости соответствия такого флота требованиям, подтверждающим их производство на территории Российской Федерации, определяемым правительством, закон не содержит.

Это привело к применению различных подходов при разработке и принятии подзаконных актов, обращают внимание депутаты. Так, требования к рыбопромысловым судам определены постановлением правительства от 25 мая 2017 г. № 633, а к краболовам — постановлением правительства от 28 августа 2019 г. № 1112. Оно, в свою очередь, ссылается на постановление правительства от 17 июля 2015 г. № 719, содержащее перечень операций и оборудования, необходимых для признания продукции произведенной в России, и предусматривающего использование балльной системы.

В соответствии с утвержденными правилами выделения субсидий на разработку судового комплектующего оборудования Минпромторг в конце октября выделил на поддержку производителей СКО для рыбацких судов 18,4 млрд рублей, говорится в пояснительной записке. По информации авторов поправок, в конце прошлого года министерство по результатам конкурса заключило соглашения по реализации 66 комплексных проектов с 36 компаниями — получателями субсидий.

«В этой связи остро стоит вопрос о необходимости принятия мер по защите отечественных производителей СКО, серийное производство которого планируется обеспечить», — резюмируют депутаты.

Предлагается внести поправки в часть 1 статьи 29.3 и часть 4 статьи 29.4 закона «О рыболовстве…» — по рыболовному и краболовному «инвестиционному» флоту соответственно. Согласно изменениям, построенные под квоты суда должны соответствовать определяемым правительством требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях отнесения ее к продукции, произведенной на территории РФ.

Еще одно изменение касается части 2 статьи 33.8 — об обязательствах сторон по договору о закреплении и предоставлении доли квоты крабов в инвестиционных целях. Согласно законопроекту, требования к объектам, которые обязуются построить краболовы, в целях подтверждения строительства на территории РФ устанавливается правительством.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит обеспечить эффективность мер по защите отечественных производителей судового комплектующего оборудования в условиях масштабного санкционного давления на Россию со стороны недружественных государств от зарубежных поставщиков и изготовителей СКО.

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