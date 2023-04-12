Владимир Галицын: Добросовестные пользователи должны сохранить участки для работы

Обеспечить защиту интересов предприятий при перезакреплении участков для промысла на новый срок – важнейшая задача для Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, подчеркнул председатель объединения Владимир Галицын.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил ранее о необходимости подготовить законопроект о перезакреплении рыболовных участков после окончания срока действия договоров за добросовестными пользователями. При этом должны быть выработаны критерии для определения таких предприятий.

Камчатка с самого начала была одним из активнейших участников этого процесса. «В результате встреч нашего губернатора Владимира Солодова, представителей региона в Госдуме и Совете Федерации и представителей Росрыболовства как раз и принято решение о том, что надо оценить возможность заключения договоров с добросовестными пользователями участков на новый срок без конкурсов и аукционов, — обратил внимание председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. — Камчатский край был первым, кто подготовил предложения по критериям определения добросовестных пользователей».

По мнению руководителя отраслевого объединения, критерии для перезакрепления участков промышленного лова на Камчатке должны быть прежде всего объективны и отражать вклад пользователей в развитие береговой переработки. «Именно наличие собственных перерабатывающих мощностей мы определяли как основу всего сделанного за последние годы», — рассказал председатель АДЛК в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он отметил, что предприятия Камчатского края, пусть даже в большинстве своем они формально и не имеют статуса градо- и поселкообразующих, по сути таковыми являются. «Вокруг береговых перерабатывающих заводов сохраняются населенные пункты. Предприятия помогают муниципалитетам с техникой, расчисткой дорог, решают другие бытовые вопросы. А главное — обеспечивают рабочие места», — подчеркнул Владимир Галицын.

Руководитель ассоциации акцентировал внимание на том, что речь идет о критериях на перспективу. «Срок действия договоров на рыболовные участки в Камчатском крае в основном истекает в 2028 году. И если сейчас обговорить, что при оценке будет учитываться, например, переработка за предыдущие четыре года (этот временной отрезок используется и в постановлении № 264), то у пользователя будет люфт, чтобы подготовиться и соответствовать установленному критерию. И это не обязанность. Можно выполнить условие по переработке не менее 50% улова на берегу, и участок после завершения срока действия договора будет перезакреплен без торгов. Если пользователь не может или не хочет соблюдать условие по переработке, то тогда придется отправиться на торги, но тоже будет время подготовиться к критериям, например, конкурса, которые предусмотрит государство», — обрисовал ситуацию председатель ассоциации.

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