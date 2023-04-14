Рыбаки призвали подумать над проблемами промысла кальмара

В 2021-2022 гг. пользователи столкнулись с объективными сложностями на промысле командорского кальмара в Северо-Курильской зоне, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на заседании ДВНПС. В объединении призвали не лишать рыбаков квот в связи с недоосвоением.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов поднял на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета проблемы промысла командорского кальмара. Заседание ДВНПС проводил во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает корреспондент Fishnews.

Командорский кальмар — короткоцикловый вид с резкими колебаниями численности. В связи с этим, вероятно, бывают провальные для промысла годы, когда вылов существенно сокращается, отмечают в АРПП.

Такие периоды спада на промысле командорского кальмара в Северо-Курильской зоне наблюдалось в 1991-1994 гг., затем в 2006-2008 гг. В 2015 г. объемы добычи упали до 43,4 тыс. тонн, рассказал Георгий Мартынов.

По информации пользователей биоресурса, ситуация на промысле в 2021-2022 гг. была схожа с тем, что наблюдалось в 2015 г., когда лов в традиционных местах был малоэффективен, отметили в ассоциации.

В связи с объективными сложностями объединение призвало не лишать права на вылов предприятия, которые не достигли обязательной планки по освоению квот, но выставляли флот на промысел.

Даже те компании, которые справляются с освоением, говорят, что промысел осуществлять достаточно сложно, подтвердил проблему президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Он предложил обсудить возможность для расширения сбора научных данных, оперативного мониторинга по командорскому кальмару, чтобы помогать предприятиям с его освоением.

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