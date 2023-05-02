Сахалинская область рассчитывает, что поправки по участкам дойдут до финиша

Изменения, которые Минсельхоз России предложил внести в правила формирования рыболовных участков, важны и для Сахалинской области: поправки снимут острый для предприятий вопрос, сообщил министр по рыболовству региона Иван Радченко.

Министерство сельского хозяйства РФ представило проект изменений правил определения границ рыболовных участков (утверждены постановлением правительства России от 14 июня 2018 г. № 681).

Для Сахалинской области особенно важна поправка, допускающая наличие общей границы между участками, прокомментировал Fishnews министр по рыболовству региона Иван Радченко.

Смежные участки формировались в области еще в прежних правовых условиях. С тех пор законодательство изменилось, и сегодня правила определения границ участков не допускают совпадающей границы. Власти Сахалинской области не раз поднимали эту тему. В частности, о необходимости урегулировать вопрос с границами зампред правительства Антон Зайцев заявил на заседании межведомственной рабочей группы по распределению РЛУ для добычи анадромных видов рыб. Глава рабочей группы, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил необходимость обеспечить внесение соответствующих предложений.

«Внесение изменений в правила для нашего рыбохозяйственного комплекса крайне важно», — подчеркнул Иван Радченко. Это позволит включить в региональный перечень РЛУ участки, сформированные ранее и предоставленные пользователям.

Кроме того, учесть специфику Сахалинской области необходимо в свете готовящихся изменений федерального законодательства о перезакреплении рыболовных участков на новый срок.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews