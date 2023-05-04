Рабочая группа вернется к теме лососевых участков

Вопросы распределения на новый срок участков для промысла анадромных видов рыб вновь рассмотрит созданная Минсельхозом межведомственная рабочая группа. До этого был организован сбор предложений от членов МРГ, чтобы обсудить подходы с учетом синхронизации с положениями законопроекта об электронных торгах.

Очередное заседание межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере распределения участков для промысла анадромных видов рыб планируется провести 5 мая, сообщает корреспондент Fishnews. Вопрос важен для целого ряда регионов, прежде всего Дальнего Востока: договор пользования такими участками необходим в том числе для добычи тихоокеанских лососей.

Минсельхоз создал рабочую группу в конце прошлого года для выработки подходов к вопросам закрепления участков на новый срок. МРГ возглавил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Ведомство предложило регионам и бизнес-сообществу совместно с федеральными органами власти сформировать «критерии добросовестности» пользователей для перезакрепления участков за такими добытчиками без торгов, а также подумать, на каких условиях РЛУ будут предоставляться на новый срок.

По итогам мартовского заседания глава Росрыболовства рекомендовал членам рабочей группы представить предложения для дальнейшего обсуждения и выработки единой консолидированной позиции, «с учетом необходимости в согласованности с положениями проекта федерального закона № 1070692-7».

Это законопроект об электронных торгах в рыбной отрасли. В апреле Госдума решила вернуться к его рассмотрению во втором чтении.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews