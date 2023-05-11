Япония ввозит все больше российской рыбы

По данным СМИ, японский импорт водных биоресурсов из России в 2022 г. достиг рекордного показателя в 155 млрд иен (1,15 млрд долларов). В числе причин называют небогатые уловы Японии и переориентацию экспортеров РФ с западных рынков.

Это самая высокая стоимость японского импорта рыбы и морепродуктов из России с 1992 г., подчеркивает газета Japan Times. По ее данным, предыдущий рекорд был поставлен в 2018 г., когда показатель достиг 140 млрд иен. Импорт растет даже вопреки санкциям против РФ из-за военных действий на Украине и ухудшению двусторонних отношений, обращает внимание издание.

Несмотря на вводимые запреты на ввоз различных российских товаров, продукция из водных биоресурсов под них не подпадает. В правительстве Японии прекрасно понимают, насколько чувствительный удар будет нанесен бизнесу, пишет Japan Times.

В общей сложности на долю импорта приходится порядка 40% всех рыбы и морепродуктов, потребляемых в стране. По объему поставок в Японию РФ в 2022 г. вышла на третье место (уступив Чили и США).

Больше всего из России было ввезено снежного краба (опилио) — на 32,6 млрд иен (241 млн долларов). Причиной, возможно, стало переключение ряда российских экспортеров с рынков США и других стран Запада, а также американский запрет на промысел этого краба в акватории Берингова моря из-за сокращения популяции, сообщает корреспондент Fishnews.

Стоимостные объемы импорта российского сурими увеличились примерно в семь раз к предыдущему году — до 7,4 млрд иен (54,7 млн долларов). Кроме того, росли поставки морских ежей и лососевых.

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