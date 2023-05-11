Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

Российскому рыбохозяйственному комплексу помогает развиваться участие в международных отраслевых мероприятиях. Такие выставки позволяют бизнесу ориентироваться в современных условиях, в том числе на внешних рынках.

Наиболее перспективное направление экспорта — Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион в целом. Уже сегодня на эти страны приходится порядка 60% мирового потребления рыбной продукции, и эта доля продолжает расти. Важнейшими торговыми партнерами российских компаний остаются Южная Корея, Индия, Вьетнам. Интерес проявляют и другие азиатские страны с быстро растущим населением.

Их объединяет China Fisheries & Seafood Expo (CFSE) в Циндао — крупнейшая в Азии и одна из главных международных отраслевых выставок рыбы, морепродуктов и технологий. Ежегодно ее посещают свыше 30 тыс. профессионалов рыбной отрасли из более чем 80 стран.

Спустя три года карантинных ограничений выставка CFSE в этом году вновь открыта для иностранных экспонентов и ждет гостей со всего мира 25–27 октября в Циндао на площадке Hongdao International Convention and Exhibition Center. Российская отрасль тоже готовится к большому возвращению: площадь национальной экспозиции впервые за всю историю превысит 1000 кв. м.

Для связи с Европой, Ближним Востоком, Латинской Америкой предназначена площадка Seafood Expo Eurasia. Глобальное мероприятие впервые пройдет 7–9 декабря в залах центрального выставочного комплекса Стамбула Tüyap Fair and Congress Center.

Участие в Seafood Expo Eurasia в этом году примут компании из 120 стран, представляющих Европу, Азию, Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Общая площадь экспозиции составит 20 тыс. кв. ме. Российская рыбная отрасль будет представлена в рамках национального павильона, который должен стать одним из крупнейших на выставке.

Приоритетом развития российского рыбохозяйственного комплекса остается внутренний рынок. Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге.

Форум и выставка объединяют все стороны рыбной индустрии, включая аквакультуру, и взаимосвязанные сферы деятельности, которые обеспечивают функционирование и развитие рыбной отрасли. В этом году мероприятия состоятся в Северной столице 18-20 октября на площадке КВЦ «Экспофорум».

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