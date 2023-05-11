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Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Владимир Галицын: Работа по участкам принесла первые результаты, но есть нюансы

«Позитивно, что предложения Камчатского края по долгосрочному закреплению рыболовных участков реализуются. Но есть ряд моментов, которые еще нужно учесть», — отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Росрыболовство представило вариант законопроекта по перезакреплению участков для добычи анадромных видов рыб на новый срок. Предложения рассматривались на заседании межведомственной рабочей группы 5 мая.

Очень важно, что участки за добросовестными пользователями предлагается перезакреплять без торгов. Представители Камчатки были одними из основных инициаторов такого подхода, напомнил Владимир Галицын.

При этом, считает он, важно доработать представленные изменения законодательства по целому ряду моментов. Замечания и предложения на заседании рабочей группы озвучили и губернатор Владимир Солодов, и сенатор от Камчатского края Борис Невзоров. «Это те вещи, которые для нас принципиальны», — подчеркнул руководитель ассоциации.

Ключевым в Камчатском крае считают приоритет для предприятий, развивающую береговую рыбопереработку. Перезаключение договоров без торгов как раз и должно поддержать пользователей, которые вкладывались и готовы вкладываться в это направление. «Для региона важно, чтобы было предусмотрено условие по береговой переработке», — сообщил Fishnews Владимир Галицын.

Необходимым на Камчатке считают увеличение срока, на который закрепляются участки, с предусмотренных в проекте 15 лет до 25 лет. В Камчатском крае уже показал свою эффективность подход, когда участки предоставляются на длительный срок.

Также перезакрепление участков за добросовестными пользователями не должно быть разовой мерой, убежден председатель ассоциации. «Считаем, что это должна быть системная работа, чтобы люди понимали горизонт планирования», — отметил он. В этом случае пользователи больше будут заинтересованы в том, чтобы вкладываться в развитие предприятий, территории, сохранение рыбных запасов на закрепленных водных объектах.

Вопросы вызывают предложенные пункты по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, производству рыбной продукции. Предприятия готовы брать на себя обязательства, но здесь нужно избежать трудновыполнимых условий. «Мы обеспокоены тем, что на федеральном уровне могут появиться требования по производству перечня продукции, исполнять которые на практике будет невозможно», — прокомментировал председатель ассоциации.

В связи с этим еще больше аргументов в пользу того, чтобы обязательства для пользователей определились на региональном уровне, тем более что Росрыболовство также поддерживает такой подход, считает Владимир Галицын. Это логичное продолжение того, чтобы было сделано с созданием региональных комиссий по анадромным.

Особое внимание надо обратить на проблему описания границ рыболовных участков, добавил председатель ассоциации. Камчатка внесла в региональный перечень описание по действующим требованиям более 140 из почти 650 участков, на это ушло более двух лет. В законопроекте предложено дать пользователям, желающим получить участок на новый срок без торгов, возможность разобраться с границами до 1 августа 2024 г. Но на эту работу требуется больше времени, нежели это было предусмотрено в проекте, — как минимум еще год, подчеркнул Владимир Галицын.

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