Эксперты проанализируют современные пути рыбной отрасли

Масштабную программу, охватывающую разные вопросы рыбной отрасли, приготовили организаторы научно-практического форума «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» (16+).

Научно-практический форум «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» пройдет 25 мая на площадке Владивостокского государственного университета. Организаторы — Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока совместно с ВГГУ. Медиахолдинг Fishnews — информационный партнер мероприятия.

Большое внимание на форуме будет уделено сырьевому обеспечению рыболовства, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Планируется выступление по этой теме представителя отраслевой науки. В программе и доклады, посвященные промыслам минтая, командорского кальмара, глубоководных объектов.

Руководители профильных объединений расскажут о добыче лососей и крабов в условиях законодательных изменений. В сфере внимания экспертов также работа предприятий после увеличения ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Тематика форума охватывает не только вопросы добычи — в программу вошли доклады, посвященные марикультуре, транспортировке и дистрибьюции рыбной продукции.

Мероприятие объединит участников из разных регионов, отметил президент АРПП. Предполагается, что на конференции выступят представители Хабаровского края и Камчатки.

«В состав координационного совета входят руководители ассоциаций разных регионов. Предстоящий научно-практический форум — это вклад в укрепление межрегионального отраслевого диалога», — прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба, член координационного совета Александр Дупляков.

Модераторами форума выступят президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, член координационного совета Георгий Мартынов и доктор экономических наук, профессор, руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВВГУ Александр Латкин.

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