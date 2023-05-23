Новости
Научно-практический форум «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» пройдет 25 мая на площадке Владивостокского государственного университета

Эксперты проанализируют современные пути рыбной отрасли

Масштабную программу, охватывающую разные вопросы рыбной отрасли, приготовили организаторы научно-практического форума «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» (16+).

Научно-практический форум «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» пройдет 25 мая на площадке Владивостокского государственного университета. Организаторы — Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока совместно с ВГГУ. Медиахолдинг Fishnews — информационный партнер мероприятия.

Большое внимание на форуме будет уделено сырьевому обеспечению рыболовства, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Планируется выступление по этой теме представителя отраслевой науки. В программе и доклады, посвященные промыслам минтая, командорского кальмара, глубоководных объектов.

Руководители профильных объединений расскажут о добыче лососей и крабов в условиях законодательных изменений. В сфере внимания экспертов также работа предприятий после увеличения ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Тематика форума охватывает не только вопросы добычи — в программу вошли доклады, посвященные марикультуре, транспортировке и дистрибьюции рыбной продукции.

Мероприятие объединит участников из разных регионов, отметил президент АРПП. Предполагается, что на конференции выступят представители Хабаровского края и Камчатки.

«В состав координационного совета входят руководители ассоциаций разных регионов. Предстоящий научно-практический форум — это вклад в укрепление межрегионального отраслевого диалога», — прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба, член координационного совета Александр Дупляков.

Модераторами форума выступят президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, член координационного совета Георгий Мартынов и доктор экономических наук, профессор, руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВВГУ Александр Латкин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккальмаркамчаткакраб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

Никита Король

Заинтересованы, чтобы предприятия региона оставались с ресурсом

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Работа рыбокомбинатов — тонко настроенная система

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

За шесть лет мы привели в порядок две трети рыбоводных мощностей

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ответственному бизнесу не следует жить одним днем

Все интервью

Личное мнение

Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь» Аркадий УТКИН

Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь»

Аркадий УТКИН

Мы за взаимовыгодное сотрудничество

Председатель комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь МАХАЕВА

Председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике

Любовь МАХАЕВА

Наша поправка оставит браконьеров без рынка сбыта

Все материалы

Крупным планом

Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

Завод начинается с заказа

Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia

Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

Одна из военных наград Юрия Пудовкина — знак «Юнга огненных рейсов». Фото предоставлено Геннадием Ворониным

По Каспию под бомбами

На Seafood Expo Russia «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью

Технологии на службе гражданского флота

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.