Госдума дала зеленый свет закону о перераспределении квот

Депутаты на пленарном заседании 20 декабря приняли сразу в двух чтениях проект закона о втором этапе инвестиционных квот и новых крабовых аукционах. Поправка об отсрочке запуска второй волны выделения квот под флот одобрена не была.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве правительство внесло в Госдуму в июле . Первое чтение инициатива, разработанная Минсельхозом и Росрыболовством, прошла 27 октября . Тогда законопроект собрал большое количество замечаний от депутатов, однако все же был принят - с условием создания согласительной комиссии.

Ко второму чтению депутаты решили отказаться от распространения аукционов с инвестиционными обязательствами, уже опробованных на крабе, на другие виды морепродуктов, сообщает корреспондент Fishnews. Эти нововведения, которые изначально предусматривались в законопроекте, наделали много шума в регионах.

Особые условия при перераспределении законодатели обещают для малого и среднего бизнеса. «Мы также отработали с целой группой поправок, сохранили историческую составляющую - и все что касается рыбы, и все что касается той доли крабов, которой занимается малый и средний бизнес», - сказал по этому поводу председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

В поправках ко второму чтению отказались и от сцепки в один объект инвестиций судов и береговых заводов - еще одной идеи, против которой высказывались власти субъектов Федерации.

Ключевой вопрос, волнующий бизнес, - с какого времени будет запущен второй этап инвестквот и крабовых аукционов, ведь от этого зависит, сколько можно будет работать по распределенным в рамках исторического принципа объемам.

К рассмотрению были предложены поправки о запуске второго этапа выделения квот под строительство судов с 2026 г. Минсельхоз на заседании Госдумы продолжил настаивать, что ждать не нужно. Отрасль готова ко второму этапу с 2023 г., заявил замминистра Иван Лебедев. В том, что верфи смогут взяться за второй этап, заверил и заместитель министра промышленности Виктор Евтухов.

Изменение по срокам запуска второго этапа вынесли на отдельное голосование, однако поддержано оно не было.

Часть депутатов предлагала не торопиться с третьим чтением, но документ все-таки вынесли на голосование. Закон в целом был принят большинством голосов. При этом успокоить отраслевое сообщество Госдума решила постановлением и дала поручения по парламентскому контролю реализации принятых изменений. «Мы будем раз в полгода мониторить реализацию закона именно с позиции строительства судов», - сказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Теперь закон, в очередной раз меняющий систему распределения квот, отправится в Совет Федерации.

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