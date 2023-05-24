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Предложения регионов по изменению законодательства в области рыболовства обсудили в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ

Регионы по-разному видят развитие отраслевого законодательства

Предложения регионов по изменению законодательства в области рыболовства обсудили в Совете Федерации. Участники совещания уделили внимание вопросам инвестиционного нормирования, региональных квот и определения границ морских рыболовных участков.

На совещании 23 мая рассматривался ряд инициатив по изменению регулирования рыболовства, поступивших в комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Член комитета Людмила Талабаева отметила, что успешность совершенствования отраслевого законодательства напрямую зависит от степени взаимодействия между парламентариями, субъектами Федерации и производителями рыбной продукции.

«В Совете Федерации и в нашем комитете придают большое значение предложениям прибрежных регионов, поскольку они формируются с учетом правоприменительной практики», — подчеркнула сенатор.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к числу таких предложений относится применение в рыбной отрасли механизма инвестиционного нормирования. Однако представители Камчатского края, ранее активно продвигавшие эту идею, могли бы напомнить, что дорога ложка к обеду. Руководитель регионального минрыбхоза Андрей Здетоветский уточнил, что ввести инвестиционное нормирование предлагалось в связи с подготовкой законопроекта о втором этапе квот под инвестиции.

«Учитывая, что принятый закон сегодня не содержит никаких отсылок к этому механизму, его применение невозможно, — констатировал глава краевого минрыбхоза. — Рассматривать этот вопрос как минимум неактуально применительно ко второму этапу инвестквот».

При этом Камчатка не исключает вероятности вернуться к этому вопросу, если на горизонте замаячит третий или последующие этапы инвестквот. Сходного мнения, как выяснилось, придерживается и Минсельхоз. Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Евгений Кац предположил, что этот механизм будет прорабатываться в рамках следующих этапов предоставления ресурсов, с тем чтобы инвестиционные обязательства возникали не у отдельных компаний, а у всех пользователей водных биоресурсов.

По поводу другой инициативы — ввести региональные квоты — среди участников совещания возникли разногласия. Автором идеи выделить «незначительную» часть ОДУ по видам водных биоресурсов, обитающих в прибрежных водах, для промысла исключительно малого бизнеса стала Магаданская область. Возвращение к «прибрежному рыболовству в исконном понимании», по словам руководителя областного депрыбхоза Андрея Таболина, позволит насытить рыбой, в частности минтаем, сельдью и камбалой, внутренний рынок и обеспечить ее приемлемую стоимость. О поддержке региональных квот заявили и власти Приморского края — при условии обязательной реализации таких уловов внутри региона.

Зато приморские рыбаки придерживаются другой позиции. По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, попытка снова перепридумать прибрежку, после того как с таким трудом удалось добиться единого промыслового пространства, выглядит очередным заходом на старые грабли.

«Мы против такого предложения», — выразила точку зрения региона министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. Она обратила внимание, что не все территории могут осуществлять прибрежное рыболовство, которое подразумевает доставку уловов в живом, свежем или охлажденном виде: «Например, это не может делать Республика Карелия, Архангельская область и НАО».

Заявленных целей можно добиться и в рамках действующего законодательства, указал Андрей Здетоветский, приведя пример с программой «Доступная рыба», которая действует на Камчатке. Похожие проекты успешно реализуются в Мурманской области и на Сахалине.

«У нас рыбопромышленники, которые осуществляют прибрежное рыболовство, привозят рыбу и имеют социальные обязательства продавать ее населению по ценам ниже рыночных», — согласился президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов. В розничных сетях островного региона ограничена наценка на рыбопродукцию — не выше 15%. По мнению главы АРСО, требование об участии в программах доступной для населения рыбы можно было бы сделать одним из критериев при перезаключении участков для промысла тихоокеанских лососей.

Евгений Кац напомнил, что добавление нового вида квот потребует множества сопутствующих изменений в законе и подзаконных актах. Он усомнился, что региональные квоты способны стать панацеей, но выразил готовность рассмотреть предложения регионов, если они будут сформулированы в виде конкретных решений с четко прописанным механизмом достижения обозначенных целей.

Зато споров не вызвали предложения, касающиеся определения границ морских рыболовных участков. Магаданская область попросила присоединить к участку литоральную зону, чтобы приливы и отливы не мешали работать рыбакам. Камчатка указала на риски из-за слишком короткого срока, который отводится на то, чтобы привести границы участков в соответствие с новыми требованиями — до августа 2024 г. Для Сахалина наиболее актуальным остается вопрос с разрешением для участков иметь общую границу.

Минсельхоз считает целесообразным урегулировать изменения в правила определения границ участков через постановление правительства, отметил Евгений Кац. Текст соответствующего документа сейчас проходит процедуру общественного обсуждения. «Надеемся, что в ближайшее время такой проект мы направим на повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти, после чего внесем в правительство. И скорее всего такая проблема может быть решена», — пообещал представитель министерства.

На совещании председатель Рыбного союза Александр Панин проинформировал коллег о новом препятствии в работе над изменением нормирования мышьяка в рыбной продукции. Несмотря на исследования, проведенные в подведомственном Роспотребнадзору научном центре, руководство службы уведомило комитет СФ о том, что не поддерживает внесение в техрегламент таких изменений.

В связи с этим участники совещания приняли решение рекомендовать Минсельхозу обратиться в подкомиссию по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер правкомиссии по экономическому развитию и интеграции, чтобы обеспечить согласованные действия федеральных органов власти РФ при доработке техрегламента.

Еще на этапе подготовки законопроекта о втором этапе инвестквот много говорилось о необходимости поддержки малого предпринимательства, напомнил Максим Козлов. В связи с этим он предложил исключить из перечня ресурсов, направляемых на аукционы, квоты на вылов колючего краба. «Это как раз объект, осваиваемый малым и средним предпринимательством. Для Сахалина это очень важно, четыре предприятия его ловят, совсем небольшие квоты — по всей видимости, заберут», — рассказал он, попросив сенаторов поддержать рыбаков в этом вопросе.

Людмила Талабаева согласилась с такой рекомендацией и предложила Минсельхозу и Росрыболовству прислушаться к мнению региона. Она напомнила о целой эпопее с реализацией квот на вылов глубоководных крабов в рамках первого этапа аукционов. «Мы в свое постановление это включим, — пообещала сенатор. — Регулятор, я думаю, нас слышит».

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Fishnews

  • Предложения регионов по изменению законодательства в области рыболовства обсудили в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ
  • Многие представители регионов и ведомств участвовали в мероприятии по видеосвязи. Фото пресс-службы Совфеда
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Совфеда
  • Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН. Фото пресс-службы Совфеда
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