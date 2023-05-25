На рыбные запасы Дальнего Востока наука смотрит с оптимизмом

Состояние запасов позволяет в 2024 г. нарастить лимиты вылова минтая и сельди на Дальнем Востоке — об этом заявил представитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Евгений Овсянников на научно-практическом форуме во Владивостоке.

Заведующий лабораторией минтая и сельди ТИНРО Евгений Овсянников представил на форуме доклад о потенциале водных биоресурсов Дальневосточного бассейна и эффективности их использования. Он напомнил, что уже не первое десятилетие Дальний Восток обеспечивает основную часть российских уловов, сообщает корреспондент Fishnews. В прошлом году здесь освоили 3,5 млн тонн, или 83% от объема добычи по стране.

На 2022 г. к вылову на Дальнем Востоке в совокупности было рекомендовано 5,2 млн ВБР. Освоение выделенных лимитов составило около 70%. «То есть резерв у нас составляет 1,7 млн тонн», — подчеркнул Евгений Овсянников.

В Дальневосточном бассейне, как обычно, порядка 60% вылова составил минтай — 1 млн 927 тыс. тонн. Вторым объектом по объему добычи стала сельдь, ее уловы достигли 462 тыс. тонн. Третье место заняла сардина-иваси с выловом почти 300 тыс. тонн, лососей поймали в общей сложности 272 тыс. тонн. Остальных ВБР освоили около 500 тыс. тонн, рассказал ученый.

Как видно из представленной таблицы, хорошо на Дальнем Востоке осваиваются лимиты рыбы и крабов, а недоосваиваются моллюски и, особенно, водоросли.

Докладчик обратил внимание, что современное состояние запасов минтая в целом по бассейну позволяет на следующий год нарастить его вылов примерно на 200 тыс. тонн, то есть общий объем составит 2,28 млн тонн. Основное увеличение, почти на 88 тыс. тонн, предполагается по Наваринскому району и Охотскому морю.

«Наши исследования показали, что в Охотском море накоплен очень неплохой потенциал старшевозрастных рыб, которые дают прибавку к биомассе. Кроме того, как показывают наши исследования, здесь появились урожайные поколения. На днях из комплексной экспедиции по оценке запасов пришло наше судно «Профессор Кагановский». Подтверждено наличие урожайных поколений и подтверждено, что запас не снизился. Исследования показали, что появилось еще одно урожайное поколение — прошлого года. В перспективе 2026-2027 годов оно может обеспечить рост ресурсов», — рассказал Евгений Овсянников.





Состояние запасов сельди тоже позволяет увеличить лимиты ее вылова в следующем году — примерно на 18 тыс. тонн.

«Увеличение произойдет за счет Северо-Охотоморской и Карагинской подзон. Здесь наблюдается неплохое состояние запасов, есть урожайные поколения, обеспечивающие неплохую прибавку биомассы. Ожидается, что в следующем году с учетом рекомендованных объемов в общей сложности сельди можно будет добыть порядка 400 тыс. тонн», — сообщил Евгений Овсянников.





Вылов всех водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне на 22 мая 2023 г. составил 1 млн 502 тыс. тонн, что на 106 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Увеличение в основном связано с ростом добычи минтая на 83 тыс. тонн и сельди на 17 тыс. тонн. Также в текущем году достаточно успешно добывается сардина-иваси, ее вылов больше на 5 тыс. тонн. Неплохо стали ловить скумбрию, отметил Евгений Овсянников.

«В перспективе мы ожидаем, что в Дальневосточном бассейне основной промысел ВБР по-прежнему будет базироваться на использовании минтая и сельди. Ожидается, что у нас будет небольшой рост запасов этих видов. В ближайшие годы, по всей видимости, в основных районах промысла — Охотском и Беринговом морях — мы не будем снижать объемы вылова этих объектов в связи с тем, что там накоплен неплохой потенциал», — подчеркнул представитель ТИНРО.

По его мнению, еще одним перспективным видом станет сардина-иваси. Сейчас ее вылов достигает порядка 250-270 тыс. тонн, в прошлом году поймали 299 тыс. тонн. Специалисты рекомендуют к вылову 516 тыс. тонн, то есть этот объект осваивается примерно наполовину. Причем потенциал позволяет наращивать лимиты. «Если будет заинтересованность рыбаков, мы можем рассмотреть этот вопрос, потому что ресурсы позволяют», — обратил внимание Евгений Овсянников.

Научно-практический форум «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» организовали Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций и Владивостокский государственный университет. Медиахолдинг «Фишньюс» выступил информационным партнером мероприятия.

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