Совет Федерации оставляет тему промысловых участков под контролем

Вопрос перезаключения с добросовестными пользователями договоров на рыболовные участки без торгов нашел отражение в постановлении Совета Федерации по итогам Дней Приморского края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, выступая на «часе субъекта» в апреле, заявил о необходимости сохранить участки для добычи лососей за добросовестными пользователями. Перед этим по вопросу участков руководитель края высказался и на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщает корреспондент Fishnews.

«Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации проработать вопрос о заключении договоров пользования рыболовными участками на новый срок без проведения торгов (конкурсов, аукционов) с учетом соблюдения параметров, соответствующих принципу эффективного и ответственного использования рыболовных участков», — говорится в постановлении, которое сенаторы выпустили по итогам Дней Приморского края. Документ опубликован на сайте верхней палаты парламента.

В мае группа сенаторов и депутатов уже предложила поправки в федеральный закон о рыболовстве по принципам закрепления участков для добычи анадромных видов рыб (в том числе лососей). Планируется перезаключить договоры за добросовестными пользователями на новый срок без торгов. При этом предложены новые обязательства, которые должны будут выполнять пользователи РЛУ.

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