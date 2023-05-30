Предложения по лососевым участкам прокомментировали ассоциации

Поправки, предложенные парламентариями, отвечают на целый ряд вопросов по рыболовным участкам, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Теперь работа перемещается на площадку Госдумы. Острым моментом остается соответствие границ РЛУ.

Предложения по законодательному регулированию распределения рыболовных участков (РЛУ) для добычи анадромных видов рыб передала в Госдуму группа сенаторов и депутатов.

До этого изменения правовой базы обсуждались на заседаниях межведомственной рабочей группы, созданной Минсельхозом РФ. Тема — важная для целого ряда регионов. Предполагается определить, по каким принципам и с какими обязательствами пользователей будут закрепляться на новый срок акватории для промышленного лова лососей. В сфере регулирования также организация любительской рыбалки и традиционного промысла.

Поправки, представленные парламентариями, дали ответ на целый ряд важных вопросов, отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Так, перезакрепление участков за добросовестными пользователями без торгов (без конкурсов и аукционов) предполагается сделать не разовым решением.

Продлены сроки, которые отводятся на приведение в соответствие с действующими правилами уже созданных РЛУ.

В определении такого, какие обязательства предусматривать для пользователей на новый срок, важнейшая роль отводится регионам. Решать, должно ли это быть участие в воспроизводстве и пополнении ресурсной базы, каким образом поддерживать переработку, предлагается на региональных уровнях. И это должно помочь учесть специфику разных субъектов Федерации.

Теперь работа над изменениями законодательства возвращается на площадку Госдумы. И очень важно, что отраслевое сообщество и регионы могли отслеживать, какие в итоге поправки будут предложены к принятию депутатами, обратил внимание председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын на онлайн-конференции Fishnews. Общая концепция — сохранение участков за добросовестными пользователями — не должна меняться, подчеркнул руководитель объединения.

В центре внимания остается и тема приведения границ участков в соответствие с действующими правилами, ведь этот момент напрямую увязан с перезакреплением на новый срок. На вопросы в этой сфере обратили внимание и Владимир Галицын, и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Возможно, в дальнейшем нужно провести с регулятором дополнительные обсуждения по этой проблематике, считают в совете.

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