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Замечания к доработанной версии законопроекта о рыболовных участках озвучили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online

Законопроект по лососевым участкам добавил вопросов

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудил предлагаемые формулировки законопроекта о рыболовных участках. Остается целый ряд серьезных вопросов. Хотелось бы продолжить их обсуждение с отраслевым регулятором и парламентариями, подчеркнули в объединении.

Тема подготовки изменений законодательства по участкам для промысла анадромных видов рыб — важнейшая для целого ряда регионов. От наличия участка зависит право на добычу тихоокеанских лососей.

5 мая Росрыболовство представило предложения по законопроекту, определяющему принципы закрепления участков. В том числе этот документ должен определить условия, на которых договор на РЛУ будет заключаться с добросовестными пользователями в особом порядке, без торгов — то есть и без конкурсов, и без аукционов.

Безусловно, предприятия заинтересованы сохранить доступ к ресурсу, такой посыл государства можно только приветствовать. Однако предложенные положения законопроекта вызывают много вопросов. Регионы и отраслевые ассоциации озвучили их на заседании рабочей группы.

В доработанной после встречи МРГ версии законопроекта некоторые моменты учтены, но остается еще целый ряд замечаний, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online.

Так, перезакрепление участков без торгов за добросовестными пользователями предполагается как разовая мера. Это не согласовывается с одной из основных целей изменений законодательства, считает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. «У нас уже концепция этого закона предполагает поддержку добросовестных пользователей», — напомнил он. Перезакрепление участков за такими предприятиями без торгов должно предусматриваться на постоянной основе, считают в совете.

Доработанная версия законопроекта предполагает заключение договоров на РЛУ на 20 лет. Однако этот временной промежуток целесообразно увеличить до 25 лет, полагают в объединении. Допустим, работа по перезакреплению будет развернута в 2025 г., но есть РЛУ, которые уже предоставлены до 2032 до 2033 г. «Если будет закрепление на 20 лет, то теряется практически половина от нового срока», — обратил внимание президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Отраслевые ассоциации разных регионов очень волнует тема приведения границ участков в соответствие с действующими правилами. На эту работу однозначно надо дать больше времени, чем до 1 августа 2024 г., убеждены члены координационного совета.

Тревогу вызывает список обязательных условий, которые, согласно законопроекту, предлагается закрепить в новых договорах. В частности, требование обеспечить искусственное воспроизводство водных биоресурсов. Совсем непонятно, как это регулировать и как быть с теми районами, где такое воспроизводство наука считает нецелесообразным. Сахалинская область — регион, лидирующий в стране по пополнению ресурсной базы тихоокеанских лососей и заинтересованный в дальнейшем развитии этого направления, все-таки считает, что у пользователя должен быть выбор, какие инвестиционные обязательства выбрать, рассказал президент региональной ассоциации Максим Козлов.

Для Приморского края, с учетом его «лососевой» специфики, выполнение предложенных обязательств выглядит малореалистичным, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Все-таки необходимо, чтобы заранее были предоставлены проекты подзаконной базы, иначе в предлагаемом регулировании для бизнеса остается слишком много «белых мест», подчеркнули в координационном совете.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаросрыболовство
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