Владивостокские портовики рассказали о своих возможностях

Владивостокский морской рыбный порт может перегружать более 3 тыс. тонн рыбопродукции в сутки — такие данные прозвучали на Дальневосточном научно-практическом форуме по вопросам рыбной промышленности.

В прошлом году Владивостокский морской рыбный порт обновил рекорд по перевалке. Грузооборот превысил 5 млн тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом рыбная продукция остается для порта приоритетом, подчеркнул представитель предприятия на научно-практическом форуме во Владивостоке. Количество судозаходов рыбопромыслового флота за 2022 г. выросло на 14%.

Около 37% от общего объема перевалки рыбной продукции составляет минтай, 21% приходится на долю сельди, поделился статистикой представитель порта.

В порту ежегодно увеличиваются производственные мощности для хранения рыбных грузов: реконструирован действующий холодильник, рассчитанный на 16 тыс. тонн, создается и новая инфраструктура. В прошлом году большим событием для приморских портовиков стал ввод в эксплуатацию холодильного комплекса более чем на 7 тыс. тонн. На предприятии подчеркнули, что полностью готовы к лососевой путине.

В этом году будет запущен холодильник на станции Электроугли в Подмосковье: склад рассчитан на 10 тыс. тонн хранения. Ввод новых мощностей обеспечит сквозной сервис по доставке рыбопродукции с Дальнего Востока. В итоге комплекс с современной перевалочной и холодильной инфраструктурой обеспечит единовременное хранение 55 тыс. тонн рыбы.

Специальный терминал создан для работы с рефрижераторными контейнерами. Причем порт обзавелся собственным парком. В прошлом году приобретено 200 рефконтейнеров. Во второй половине нынешнего года технический парк порта пополнит четыре портальных крана и три козловых. В 2022 г. порт обработал 143 тыс. тонн рыбопродукции в рефконтейнерах.

Научно-практический форум «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» состоялся в столице Приморья 25 мая. Организаторами выступили Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и Владивостокский государственный университет. Медиахолдинг «Фишньюс» стал информационным партнером мероприятия.

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