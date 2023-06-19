Чукотка решает проблему с любительским ловом лососей

В Чукотском автономном округе на конкурс выставлены 11 участков для организации любительского рыболовства, в том числе лососевых. Заявки принимаются до 31 июля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, предлагается 10 морских участков площадью от 3 га до 130 га, и один — речной площадью 0,6 га. Участки предоставляются на 20 лет.

Критериями оценки заявок для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество выданных лицензий, стоимость объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников. Критерии для новичков — предложение по размеру платы, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников.

Активная работа по формированию участков на Чукотке велась в прошлом году. Некоторые из участков выставляются на торги повторно.

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