Специальная рабочая группа может помочь сахалинским рыбакам

Изменения в правила формирования рыболовных участков, подготовленные ранее Минсельхозом России, очень важны для Сахалинской области, подчеркнул министр по рыболовству региона Иван Радченко. Это вопрос продолжения работы предприятий.

В апреле Министерство сельского хозяйства РФ представило проект важного для Сахалинской области постановления — о внесении изменений в правила определения границ рыболовных участков. Предложено было предусмотреть возможность общей границы РЛУ (действующие правила этого не допускают).

Такие поправки позволили бы решить вопрос с участками, на которых работают промысловики Сахалинской области, но до сих пор дальнейшая судьба проекта постановления неизвестна, обратил внимание на конференции Fishnews президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.

Об актуальности изменений говорят и областные власти. Обсуждается законопроект о закреплении участков для добычи анадромных рыб на новый срок, и речь шла в том числе о том, что для перезаключения договора пользователи должны привести в соответствие с действующей правовой базой уже сформированные РЛУ. И здесь Сахалинская область как раз сталкивается с вопросами общих границ, отметил министр по рыболовству региона Иван Радченко. Если специфика области будет учтена в правилах формирования РЛУ, это позволит наконец включить в перечень участки, в отношении которых заключены и действуют сегодня договоры.

Важно также обеспечить интересы любительского рыболовства. Перед отраслевой наукой ставилась задача проработать вопрос, где нужны участки для любительского лова, но до сих пор такого заключения не дано, прокомментировал он. «Мы готовы всячески содействовать этой работе, так как карта участков обязательно должна учитывать потребности рыбаков-любителей», — подчеркнул Иван Радченко.

Министр также считает, что есть необходимость создания рабочей группы с Росрыболовством для оперативного решения вопросов участков. Это может быть и группа для отдельного субъекта Федерации.

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