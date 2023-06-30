Корейцы боятся радиоактивной рыбы

В Республике Корея в преддверии сбросов воды из резервуаров японской АЭС «Фукусима-1» упали продажи рыбы и морепродуктов. По данным южнокорейской прессы, обстановку нагнетают СМИ и оппозиционная партия.

Атомная электростанция «Фукусима-1» пострадала в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в марте 2011 г. Спустя 10 лет власти Японии разрешили слить воду из резервуаров АЭС в океан после очистки, заверив, что процесс будет безопасным. Это решение ожидаемо вызвало тревогу рыбного бизнеса в соседних странах, в частности в Южной Корее.

По данным опроса Gallup Korea, проведенного 27-29 июня, 78% респондентов (или 8 из 10 корейцев) опасаются за качество рыбы и морепродуктов, сообщает корреспондент Fishnews. При этом 62% испытывают по этому поводу крайнее беспокойство, а еще 16% беспокоятся в некоторой степени.

Как пишут СМИ республики, такая нервная ситуация уже привела к значительному падению продаж. По словам работников одного из крупнейших рынков — сеульского Норянчжин, за последние две-три недели продажи упали более чем на 30%.

При этом потребители отказываются лишь от тех продуктов, которые могут быть потенциально произведены в соседней Японии или в самой Корее. Норвежского лосося, например, продолжают брать без опаски.

В этой ситуации представители отрасли все чаще проводят акции протеста против слива радиоактивной воды. Такое мероприятие, например, состоялось в порту Вандо провинции Южная Чолла. А 28 июня встречу с представителями рыбного хозяйства провела правящая партия «Сила народа». Руководитель фракции Юн Чжэок снова обвинил оппозиционную Демократическую партию Тобуро в нагнетании атмосферы паники.

Ранее Юн Чжэок вместе с другими членами «Силы народа» устроил ужин в одном из суши-баров на рыбном рынке в сеульском квартале «Карактон». Так он собственным примером демонстрировал беспочвенность опасений по поводу качества рыбы и морепродуктов.

Администрация президента также старается всячески стабилизировать ситуацию, отмечают СМИ. Министерство морских дел и рыболовства выпустило пресс-релиз по ситуации со сливом воды. Также ведомство обещало следить за ситуацией в режиме реального времени, постоянно осуществляя заборы воды и анализируя уловы на наличие радиоактивных частиц.

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