Депутаты определят график для законопроекта по лососевым участкам

Законопроект о торгах в рыбной отрасли, в том числе о принципах закрепления рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб, Госдума может рассмотреть во втором чтении уже 11 июля.

Вопрос о графике рассмотрения проекта закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» (в части совершенствования механизма торгов) совет Госдумы обсудит на заседании 10 июля.

Ответственный комитет — по аграрным вопросам — предлагает рассмотреть законопроект на заседании Госдумы 11 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что законопроект о распространении в рыбной отрасли электронных торгов правительство внесло в Госдуму в декабре 2020 г. В январе 2021 г. документ был принят в первом чтении. Однако поправки, поддержанные во втором чтении, напугали отраслевое сообщество: бизнес увидел в предложенных формулировках основу для отправки уже закрепленных участков на аукционы. В итоге уже перед третьим чтением принятие проекта закона притормозили.

В дальнейшем в законопроект решено было включить положения о перезакреплении участков для добычи анадромных видов рыб за добросовестными предприятиями. Также отраслевой регулятор заявил о необходимости пересмотреть обязательства для пользователей участков.

В базе Госдумы уже размещен текст законопроекта ко второму чтению с учетом поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к принятию.

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