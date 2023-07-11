Госдума обсудит судьбу рыболовных участков

Депутаты на заседании 11 июля рассмотрят во втором чтении проект закона о торгах в рыбной отрасли. Этот документ должен в том числе определить принципы распределения участков для добычи лосося.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» (в части совершенствования механизма торгов) включен в проект повестки Госдумы на 11 июля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, депутаты вернутся к обсуждению резонансного законопроекта: проект закона уже принимался в основном чтении в 2021 г., но в третьем чтении из-за неоднозначных формулировок его рассматривать не стали. В 2023 г. проект был возвращен к процедуре второго чтения. При этом сейчас к нему предложены серьезные поправки.

Изменения предусматривают распространение электронных аукционов при предоставлении прав на добычу. Также пересматриваются подходы к распределению рыболовных участков для вылова анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи). Предполагается не только закрепить возможность переоформления договоров на РЛУ без торгов, но и включить для пользователей участков новые обязательства. Среди них — участие в социально-экономическом развитии региона.

Докладывать по проекту закона будет председатель ответственного комитета Госдумы Владимир Кашин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews