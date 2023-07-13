Новости
АЭС «Фукусима» и резервуары с радиоактивной водой. Фото пресс-службы СахНИРО

СахНИРО оценил возможные последствия сбросов с «Фукусимы»

В преддверии сбросов воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» Сахалинский филиал ВНИРО дал прогноз по движению радиоактивных потоков и вероятности заражения изотопами промысловых объектов. По мнению ученых, особой опасности для россиян не предвидится.

Землетрясение и вызванное им цунами 11 марта 2011 г. на северо-восточном побережье острова Хонсю привели, помимо прочего, к техногенной катастрофе на АЭС «Фукусима-1». Эта авария привела к масштабному радиационному загрязнению воздуха и тихоокеанских вод к востоку от Японии. Тогда у многих жителей Сахалинской области возникали вопросы о вероятном выносе радиоактивных вод к побережью южных Курильских островов и возможном радиоактивном заражении поступающих в продажу рыбы и морепродуктов.

На продолжающей работать станции скопилось большое количество использовавшейся для охлаждения реакторов воды. Несмотря на усилия японских специалистов по ее очистке, она остается слаборадиоактивной из-за содержания изотопа водорода трития. В 2021 г. правительство Японии приняло решение о сбросе этих вод в Тихий океан, так как практически все резервуары уже заполнены.

«Несмотря на возражения соседних стран, прежде всего России и Китая, МАГАТЭ недавно дало свое согласие на сброс загрязненных вод, что означает начало реализации проекта в ближайшее время (скорее всего, в августе 2023 года). И те же вопросы, которые волновали общественность 12 лет назад, снова стали актуальны для сахалинцев и особенно для курильчан», — обратили внимание в Сахалинском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Куда пойдут радиоактивные воды

Как рассказали Fishnews в пресс-службе СахНИРО, ответ на поставленные вопросы нужно разделить на две части. Первая посвящена возможному выходу слаборадиоактивных вод к побережью южных Курильских островов.

«В этом отношении ситуация достаточно благополучная, так как течений, направленных от места сброса радиоактивной воды в сторону побережья России, не существует. Наоборот, от Курильских островов к берегам Японии несет свои воды холодное течение Ояйсио», — отметили в филиале.

Ожидается, что наиболее вероятное распространение этой воды, как и в 2011 г., будет на восток, с основным потоком течения Куросио, переходящего в Северо-Тихоокеанское течение.

Схема течений северной части Тихого океана. Синей стрелкой отмечено холодное течение Ойясио

Проходят антициклонические вихри над глубоководным желобом, близко к берегу не подходят, характерное расстояние — около 100 км, и чаще всего они разрушаются вблизи островов Уруп и Итуруп. В целом можно сказать, что угроза выхода радиоактивных вод непосредственно к берегам южных Курильских островов невелика, резюмировали специалисты.

Пострадают ли российские уловы

Более сложным является вопрос о возможном заражении добываемых российскими судами рыб и кальмаров, подчеркнули в СахНИРО. В Южно-Курильском промысловом районе значительная часть вылова осуществляется как раз на периферии антициклонических вихрей.

Области нагульных миграций и зимовки азиатской горбуши находятся преимущественно севернее основного района вероятного распространения радиоактивного пятна. Кроме того, к моменту сброса уже практически полностью произойдет перемещение этого вида тихоокеанских лососей к берегам Дальневосточного региона (это же относится в целом и к кете).

Район нагульных миграций и зимовки азиатской горбуши (выделен оранжевой линией) в северо-западной части Тихого океана

«Можно сделать вывод, что существенное радиационное заражение тихоокеанских лососей в 2023 году маловероятно. Как показывает анализ движения радиоактивных вод в 2011‒2012 годах, за год они могут переместиться достаточно далеко в восточном направлении, так что вероятность попадания в них молоди тихоокеанских лососей также сравнительно невелика», — отметили в филиале.

Существенно сложнее, по словам ученых, ответить на вопрос о возможном заражении других промысловых рыб, прежде всего тихоокеанской сайры. Непосредственно после аварии и неконтролируемого сброса радиоактивной воды в Тихий океан в 2011 г. именно этот вид рыб рассматривался как потенциально наиболее подверженный заражению.

Распределение тихоокеанской сайры: 1 — ареал, 2 — акватория основного места обитания части популяции, нерестящейся в водах Ойясио, Куросио и Цусимского течения, 3 — районы формирования скоплений, облавливаемые флотом России, Японии и странами Юго-Восточной Азии, 4 — акватория основного места обитания части популяции, нерестящейся в водах Калифорнийского течения и течения Дэвидсона

В 2011‒2013 гг. сотрудники ТИНРО-Центра организовали специальный мониторинг в период сайрового промысла в районе южных Курильских островов. Однако тревожные опасения оказались напрасными и уровень радиационного заражения выловленной рыбы был низким.

Специалисты напомнили, что уровень заражения сбрасываемых вод тогда был на несколько порядков выше, чем при планируемом в 2023 г. Это указывает на сравнительно небольшую вероятность заражения сайры в настоящее время.

«С одной стороны, это не дает повода для паники, с другой, очевидно, — Роспотребнадзору следует усилить контроль за уровнем заражения сайры и других видов рыб и кальмаров, вылавливаемых российскими рыбаками, пути миграции которых пересекают акваторию вероятного распространения радиоактивной воды», — подвели итог в филиале.

Напомним, ведомство в преддверии сброса вод с «Фукусимы» решило тщательнее контролировать ввозимую в РФ из Японии рыбную продукцию.

Схемы предоставлены пресс-службой СахНИРО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • АЭС «Фукусима» и резервуары с радиоактивной водой. Фото пресс-службы СахНИРО
  • Акватория встречаемости (1) и акватория частого обнаружения (2) японского анчоуса
  • Акватория встречаемости (1) и акватория частого обнаружения (2) кальмара Бартрама в северной части Тихого океана
  • Акватория встречаемости (1) и акватория частого обнаружения (2) дальневосточной сардины
  • Акватория встречаемости (1) и акватория частого обнаружения (2) японской скумбрии
  • Акватория встречаемости (1) и акватория частого обнаружения (2) тихоокеанского кальмара
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: кальмарправительствороспотребнадзоряпония
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    По лососевым участкам предстоит большая работа

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Все материалы

    Интервью

    Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

    Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

    Ирина БАЖАНОВА

    Архангельск всегда был связан с рыбой

    Директор по стратегическому развитию АО «Дальрыба» Николай МОСКАЛЬЦОВ

    Директор по стратегическому развитию АО «Дальрыба»

    Николай МОСКАЛЬЦОВ

    90% нашего бизнеса держится на рыбаках

    Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Привлекаем молодежь новыми направлениями

    Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

    Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

    Илья РАКОВСКИЙ

    Новые заводы открыли нам дополнительные возможности

    Все интервью

    Личное мнение

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

    Наталья БАБУРКИНА

    Экипаж каждого судна — это маленькое государство

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Как и почему меняется цена на красную рыбу

    Все материалы

    Крупным планом

    В 2022 г. свыше 551 тыс. особей трепанга отправились в естественную среду

    Сахалин и Курилы пробуют марикультуру

    Представители рыбной отрасли позитивных оценок отказа от исторического принципа не разделяют

    Доклад ФАС: взгляд отраслевого сообщества

    Отраслевое сообщество давно добивается пересмотра норматива по мышьяку в продукции из водных биоресурсов

    О мышьяке и рыбе

    Судно «Карелия-2». Фото Степана Галкина

    Будущих моряков закаляют в рейсах

    События

    Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

    Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.