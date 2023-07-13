СахНИРО оценил возможные последствия сбросов с «Фукусимы»

В преддверии сбросов воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» Сахалинский филиал ВНИРО дал прогноз по движению радиоактивных потоков и вероятности заражения изотопами промысловых объектов. По мнению ученых, особой опасности для россиян не предвидится.

Землетрясение и вызванное им цунами 11 марта 2011 г. на северо-восточном побережье острова Хонсю привели, помимо прочего, к техногенной катастрофе на АЭС «Фукусима-1». Эта авария привела к масштабному радиационному загрязнению воздуха и тихоокеанских вод к востоку от Японии. Тогда у многих жителей Сахалинской области возникали вопросы о вероятном выносе радиоактивных вод к побережью южных Курильских островов и возможном радиоактивном заражении поступающих в продажу рыбы и морепродуктов.

На продолжающей работать станции скопилось большое количество использовавшейся для охлаждения реакторов воды. Несмотря на усилия японских специалистов по ее очистке, она остается слаборадиоактивной из-за содержания изотопа водорода трития. В 2021 г. правительство Японии приняло решение о сбросе этих вод в Тихий океан, так как практически все резервуары уже заполнены.

«Несмотря на возражения соседних стран, прежде всего России и Китая, МАГАТЭ недавно дало свое согласие на сброс загрязненных вод, что означает начало реализации проекта в ближайшее время (скорее всего, в августе 2023 года). И те же вопросы, которые волновали общественность 12 лет назад, снова стали актуальны для сахалинцев и особенно для курильчан», — обратили внимание в Сахалинском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Куда пойдут радиоактивные воды

Как рассказали Fishnews в пресс-службе СахНИРО, ответ на поставленные вопросы нужно разделить на две части. Первая посвящена возможному выходу слаборадиоактивных вод к побережью южных Курильских островов.

«В этом отношении ситуация достаточно благополучная, так как течений, направленных от места сброса радиоактивной воды в сторону побережья России, не существует. Наоборот, от Курильских островов к берегам Японии несет свои воды холодное течение Ояйсио», — отметили в филиале.

Ожидается, что наиболее вероятное распространение этой воды, как и в 2011 г., будет на восток, с основным потоком течения Куросио, переходящего в Северо-Тихоокеанское течение.

Проходят антициклонические вихри над глубоководным желобом, близко к берегу не подходят, характерное расстояние — около 100 км, и чаще всего они разрушаются вблизи островов Уруп и Итуруп. В целом можно сказать, что угроза выхода радиоактивных вод непосредственно к берегам южных Курильских островов невелика, резюмировали специалисты.

Пострадают ли российские уловы

Более сложным является вопрос о возможном заражении добываемых российскими судами рыб и кальмаров, подчеркнули в СахНИРО. В Южно-Курильском промысловом районе значительная часть вылова осуществляется как раз на периферии антициклонических вихрей.

Области нагульных миграций и зимовки азиатской горбуши находятся преимущественно севернее основного района вероятного распространения радиоактивного пятна. Кроме того, к моменту сброса уже практически полностью произойдет перемещение этого вида тихоокеанских лососей к берегам Дальневосточного региона (это же относится в целом и к кете).

«Можно сделать вывод, что существенное радиационное заражение тихоокеанских лососей в 2023 году маловероятно. Как показывает анализ движения радиоактивных вод в 2011‒2012 годах, за год они могут переместиться достаточно далеко в восточном направлении, так что вероятность попадания в них молоди тихоокеанских лососей также сравнительно невелика», — отметили в филиале.

Существенно сложнее, по словам ученых, ответить на вопрос о возможном заражении других промысловых рыб, прежде всего тихоокеанской сайры. Непосредственно после аварии и неконтролируемого сброса радиоактивной воды в Тихий океан в 2011 г. именно этот вид рыб рассматривался как потенциально наиболее подверженный заражению.

В 2011‒2013 гг. сотрудники ТИНРО-Центра организовали специальный мониторинг в период сайрового промысла в районе южных Курильских островов. Однако тревожные опасения оказались напрасными и уровень радиационного заражения выловленной рыбы был низким.

Специалисты напомнили, что уровень заражения сбрасываемых вод тогда был на несколько порядков выше, чем при планируемом в 2023 г. Это указывает на сравнительно небольшую вероятность заражения сайры в настоящее время.

«С одной стороны, это не дает повода для паники, с другой, очевидно, — Роспотребнадзору следует усилить контроль за уровнем заражения сайры и других видов рыб и кальмаров, вылавливаемых российскими рыбаками, пути миграции которых пересекают акваторию вероятного распространения радиоактивной воды», — подвели итог в филиале.

Напомним, ведомство в преддверии сброса вод с «Фукусимы» решило тщательнее контролировать ввозимую в РФ из Японии рыбную продукцию.

Схемы предоставлены пресс-службой СахНИРО.

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